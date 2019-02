215 furgones escolares están certificados en Punta Arenas

Quedan tan sólo once días para que los cerca de 30 mil escolares magallánicos retornen a las aulas de clases, situación que para algunos padres tiende a convertirse en muchas ocasiones en un dolor de cabeza, debiendo estar atentos a comprar el uniforme y los útiles, entre otros elementos necesarios para el desarrollo escolar. Sin embargo, una de las constantes preocupaciones es que los hijos se movilicen seguros y sin algún percance desde su domicilio hasta el establecimiento educacional respectivo.

Cabe señalar que según cifras de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros, de los 1.201 siniestros viales que se registraron en la región más austral durante 2018, en tan sólo cuatro estuvieron involucrados furgones escolares y se suscitaron por factores como la escarcha, por ejemplo.

A diferencia de años anteriores, aquella estadística fue catalogada como positiva por el teniente de la Siat Raúl Carrasco, quien explicó que factores como la elección de uno de los 215 transportistas que están inscritos y certificados ante el Ministerio de Transportes puede aminorar las consecuencias en el caso de sufrir algún tipo de accidente, debido a que estos choferes cuentan con rigurosas medidas de seguridad y de conducción responsable, aquellas que generalmente carecen en los vehículos no oficiales o “piratas”.

“Los apoderados pueden verificar si están certificados en la página web del ministerio solamente ingresando la placa patente del furgón que va a prestar el servicio y verificar si se encuentra actualizada y vigente”, explicó

El teniente Carrasco aseguró que el año pasado se tuvo conocimiento de sólo un transportista que no cumplía con los estándares de seguridad requeridos, sin embargo, no se pudo efectuar acción alguna en su contra debido a que no se formalizó la respectiva denuncia.