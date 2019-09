22 mil consultas de especialidades se pierden en un año en el hospital porque el usuario no concurre

A un mes de asumir el cargo, se refirió a la brecha de recursos humanos, la deuda hospitalaria, la normalización del centro de salud y las relaciones laborales.

Las listas de espera son sin duda “la piedra en el zapato” de todos los Servicios de Salud”. De allí que es uno de los desafíos que deberá enfrentar el director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras Faúndez, para quien el trato humano, digno y de calidad, es uno de los sellos que impondrá su gestión.

A un mes de asumir el cargo ha buscado involucrarse en los distintos procesos, para conocer el funcionamiento del hospital, pero también a los equipos humanos. La brecha de recursos humanos, la falta de especialistas residentes, especialistas únicos, la sustentabilidad financiera y los proyectos de normalización del establecimiento, también son parte de sus metas.

Un informe elaborado por la subsecretaría de Redes Asistenciales, revela que en la región son 2.934 pacientes en listas de espera por alguna cirugía que no forma parte del sistema de Garantías Explícitas en Salud (Ges) al primer trimestre de este año. En relación a las consultas de especialidad, el informe establece que en la región son más de 19.304 personas que aguardan por una consulta nueva de especialidad y en promedio la espera es de 253 días.

Frente a este complejo escenario, Contreras Faúndez señala que las listas de espera se han ido actualizando y los pacientes de mayor antigüedad ya están debidamente atendidos, por lo tanto no hay tiempos de espera importantes.

Tal cual se ha venido sosteniendo, en un 15 por ciento de los casos la hora se pierde porque el paciente simplemente no acude a la cita. Hasta diciembre de 2018 el 15% de las horas de especialidad se perdía por ausencia del paciente, es decir, alrededor de 22 mil consultas anuales (de un total de 130 mil). “La idea es poder conocer que el paciente no viene para que podamos reconvertir la hora y no se pierdan las horas de los especialistas. Además estamos haciendo un esfuerzo para contar con una mayor cantidad de médicos, ya que eso nos permite ir aumentando la oferta de horas de policlínico o de especialidad”, complementó el director.

Deuda hospitalaria

La sustentabilidad financiera del hospital es otro de los temas que ha hecho noticia este año. Dicho centro de salud tiene una deuda de 2.286 millones de pesos, que representa una disminución importante de la deuda registrada meses anteriores. Frente a ello el director valoró el trabajo con el pago a proveedores de bienes y servicios de consumo, que se realiza en menos de 90 días, lo que da cuenta de que se ha logrado acotar las fechas de pago a proveedores. “Acá hay una gestión importante en el área de suministro del hospital, que ha permitido un adecuado manejo de proveedores posibilitando que no tengamos ninguna contrariedad en la cadena de suministros, de insumos y aprovisionamiento”.

Normalización

Otro de los desafíos del nuevo director dice relación con los proyectos de infraestructura que tiendan a normalizar el establecimiento de Avenida Eduardo Frei con Los Flamencos, que se prepara para celebrar su primera década de funcionamiento. “Tenemos la aspiración de construir un Centro de Diagnóstico Terapéutico, que concentre la atención ambulatoria en algún espacio cercano de tal manera que pueda estar sincronizado con las actividades propias del hospital”.

Con este proyecto se recuperarán espacios permitiendo aumentar la cantidad de box de atención y también espacios para bodegaje. “Estos proyectos están en un proceso de establecer costos, ajustar diseños y definir especialidades porque lo que esperamos es que estas infraestructuras puedan responder a una necesidad proyectada, de manera de evitar que en el corto plazo volvamos a encontrarnos con que los espacios no son suficientes para la salud”.

Las relaciones laborales

En sus primeras semanas en el cargo, Contreras Faúndez ha buscado insertarse en los distintos procesos internos, pudiendo apreciar gratamente el compromiso de entrega de los funcionarios hacia los usuarios, razón por la que a través de este medio los felicita y agradece públicamente su entrega. No tiene por ahora planificado hacer cambios y que estos se realizarán en la medida que sea necesario.

Los gremios han estimado que la brecha de recursos humanos bordea los 250 cargos en los distintos estamentos, frente a lo cual el director manifestó que trabajan con la subdirección del área respectiva con miras a definir cuáles son los cargos que el Hospital Clínico requiere para cumplir su función, pues hay actividades que se deben hacer mediante la compra de servicios. “Todos los hospitales compran servicios de aseo, de seguridad y otros de apoyo. Sin embargo, el hospital tuvo necesidad de comprar funciones para suplir cargos en labores que son permanentes para el establecimiento y en ese sentido estamos haciendo las gestiones para que estos cargos puedan estar en la planta del hospital y así cuenten con asignaciones permanentes”.

Trato humano

Mientras tanto “un trato humano, digno y de calidad” constituye la nueva consigna que implementará el director. Y, para ello, trabajará fuertemente con el consejo consultivo, ya que es una instancia que permite conocer la opinión de los usuarios. “Todo hospital tiene un sentido social importantísimo, entonces estamos buscando que nuestro hospital tenga la atención humana que declara en su visión, una atención cercana, junto con ser de calidad y junto con ser digna y oportuna”, concluyó.