3.760 magallánicos verán aumentada su pensión básica solidaria en 22 mil pesos

Una de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para aplacar el descontento social, lo constituye dar alivio a unos 12.267 adultos mayores de la región, puntualmente a través del incremento inmediato de 20% en dos tipos de beneficios: la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS).

A modo de ejemplo, en el primer caso, se trata de la entrega próximamente de $132.241 mensuales a 3.760 personas que no tienen ahorro previsional y cuyo grupo familiar pertenece al 60% más vulnerable de la población, traducido lo anterior en $22.040 más que los $110.201 que recibirán a octubre de este año.

El segundo beneficio, aplicará a 8.507 representantes del sector de la tercera edad que hayan cotizado al Sistema de Pensiones Contributivo siendo su ingreso como pensionados inferior a $325.646.

Además de las descritas, el gobierno considera el incremento adicional de éstas durante los años 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años.

Insuficiente

José Montenegro González (87), ex funcionario municipal que es ya ‘de la casa’ en la Hospedería del Hogar de Cristo y que a la luz de los anuncios gubernamentales, expuso su particular punto de vista. “Yo comencé a venir desde como noviembre del año pasado, más que todo por una opción personal y porque busco tranquilidad. Acá tengo todo eso. Pero además, si no fuera porque vengo a una hospedería, la pensión no me alcanzaría para nada y tendría que andar en la calle buscando una forma de conseguir dinero”, dijo, acotando que en su caso, recibe una renta vitalicia de $176 mil, suficiente razón para expresar que a su juicio, si el monto que recibe es escaso, es cosa de imaginar cómo será para otras personas recibir un monto menor como en el PBS.

No + AFP

Desde la perspectiva de la vocera regional del movimiento No + AFP, Andrea Vega, el gobierno sólo persiste con una postura de avanzar en reformas, pero que ello no es. “Mientras sigamos con la capitalización individual no tendremos un buen sistema de pensiones. De qué sirve aumentar la de tipo solidaria en 20%, ¿para pasar de $110 mil a $132 mil? La gente no puede vivir con eso y menos en Magallanes donde un arriendo cuesta por lo general más de $300 mil. Hemos sido enfáticos en decir que buscamos un nuevo sistema de seguridad social y por eso le preguntamos al Presidente Piñera si va a gobernar para las necesidades de todo el país o para el privilegio de algunos”.