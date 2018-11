30% decayeron las ventas en el mall por cobro de estacionamiento

El center manager del mall Espacio Urbano Pionero, Antonio Toloza, fue el encargado de dar a conocer a la comunidad junto al alcalde Claudio Radonich y un grupo de vecinos del sector que a contar de ayer y en forma indefinida, se suspendía el cobro de estacionamiento a los conductores que ingresaban al recinto.

Toloza indicó que todos los mall en Chile adoptan distintos procesos de negocios y que muchos de ellos tienen parking pagados y no tienen mayores complicaciones, no tienen manifestaciones ni nada por el estilo. Empero, reconoció que esta es una comunidad distinta y “eso a lo mejor es un factor que no se valoró oportunamente y ahora sí hemos recapacitado y los tenemos absolutamente claro. Queremos reinsertarnos en la comunidad y que la familia magallánica vuelva a sentir que tiene un Espacio Urbano donde estar todo el día, en un ambiente cerrado, climatizado y cómodo”, complementó.

El ejecutivo planteó que el cobro no los afectó mayormente como centro comercial y consultado por la caída de las visitas al mall, expresó que esto era muy difícil de poder establecerlo, porque no había números reales que los avalaran.

Sobre lo anterior, discrepó Iván Alcaíno, propietario del local Savoury, quien reconoció que luego de implementada la medida de cobro se advirtió una evidente menor afluencia de público y sobre todo en la permanencia de tiempo de las personas al interior del recinto. “Tenemos gente que venía al centro comercial y prácticamente cronometraba su permanencia para estar menos de una hora y no tener un costo adicional. No era grato venir a un centro comercial donde un café costaba lo mismo que el estacionamiento, por lo tanto el público dejó de consumir dentro del recinto. De acuerdo a lo conversado con la mayoría de los locatarios, hubo una baja en las ventas del 30 por ciento, lo que es muchísimo y eso nos afectó prácticamente todo el año. Creo que es necesario volver a reencantar al público y que eso pasaba también porque el mall comience a hacer campañas de promoción, como mejorar sus productos y servicios que ofrece”, enfatizó.

La presidenta de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas, expresó que en su momento plantearon que con el cobro de estacionamiento, se venía también un problema social y un impacto vial que iba a afectar a los vecinos de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez. “Nos movilizamos por cuatro fines de semana, con gran respaldo de la ciudadanía, finalmente hoy estamos contentos de que finalmente se deje sin efecto este cobro”, puntualizó.

Por último, José Henríquez, taxista del mall, manifestó que la parecía positivo que se haya eliminado el cobro, pues uno de los problemas que se generaban al interior eran los ‘tacos’. Además que, desde que se instauró la medida se apreciaba que venía mucha gente menos”, señaló.