335 manipuladoras preparan alimentos para la Junaeb

Durante toda la última semana, la empresa Saludable Spa, a cargo de la entrega de alimentación de establecimientos educacionales por cinco años, realizó una capacitación en la que participaron 335 trabajadoras, tanto de Punta Arenas como de Puerto Natales y Porvenir. En Punta Arenas asistieron unas 200 mujeres encargadas de este servicio y el jueves, en el Liceo Luis Alberto Barrera, se entregaron reconocimientos a dos funcionarias.

La primera distinción fue para Fanny Bustamante, que participó en un concurso a nivel nacional que eligió al mejor plato. “Me enteré a través de mi supervisora de las bases, las investigué y me postulé con un plato en este concurso a nivel nacional con un costillar de cordero con salsa de calafate y papas rústicas”, declaró la manipuladora, que se desempeña en la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco, donde lleva un año, ya que anteriormente trabajó en la Escuela Croacia. El premio consiste en un viaje para dos personas, por dos días a Puerto Varas.

Otro reconocimiento fue para la hija de Sonia Martínez Bustamante, Fernanda Cárdenas, por su promedio de notas, 6,9 en la Escuela 18 de Septiembre. La manipuladora expresó su alegría y agradecimiento por este premio, que también se entregó a nivel nacional. “Muy agradecida por la empresa, por el sindicato, porque es una manera de premiar a nuestros hijos que tienen un gran rendimiento durante el año, aunque uno nunca se espera un regalo como éste. La capacitación ha sido extraordinaria, como todos los años. Tenemos funcionarios muy buenos, como nutricionistas, supervisores que resuelven cualquier duda que tengamos, y estamos muy capacitadas para nuestro trabajo con los niños”, concluyó la manipuladora, que trabaja en el Liceo María Auxiliadora, tras desempeñarse en el jardín Hielos Patagónicos de Puerto Natales.

Fernanda Cárdenas fue una de las tres estudiantes del país que recibió un notebook de regalo y tras egresar de octavo básico, se apresta para iniciar la enseñanza media en el Liceo Experimental Umag, y en primer lugar, agradeció a su mamá, porque “me ha ayudado mucho, gracias a ella he conseguido todo, siempre se da un tiempo para estar conmigo y ayudarme con los estudios. Me interesa el área de Medicina, me gustaría ir a la universidad y me han comentado que ese liceo es muy bueno”.

Respecto de la capacitación que se realizó durante la semana, la jefa zonal de la empresa Saludable Spa, Angela Alvarez, destacó que en su segundo año a cargo de este servicio, “realizamos dos capacitaciones al año a todas las manipuladoras, que es una exigencia de la Junaeb, que nos están constantemente supervisando y controlando nuestro trabajo y nosotros a su vez, nuestro personal manipulador son profesionales en lo que hacen, tienen todas las herramientas y lo necesario para poder trabajar con niños. Tenemos alrededor de 335 manipuladoras a través de toda la región y desde el lunes se capacitaron 200 personas. Duró hasta el sábado, el viernes se trasladaron a Natales y el sábado a Porvenir”, finalizó Alvarez.