37 alumnos perdió la Cormupa con el paro; junto al Magisterio definirán plan de recuperación de clases

Por ocho semanas se extendió, finalmente, el paro nacional de profesores, justo en la época en que los estudiantes comienzan a definir las notas de término del primer semestre. Pero las exigencias del Colegio de Profesores, expresadas en los meses previos al Ministerio de Educación, y la insatisfactoria respuesta gubernamental a su petitorio, llevaron a la medida de presión. El lunes se realizó la última consulta a nivel país, que determinó concluir con el paro.

Sin embargo, en Punta Arenas, donde 280 profesores se adhirieron a la movilización, el proceso de votación se inclinó por seguir en paro, un 55,22% sobre un 45% que optó por continuar con las negociaciones, pero volviendo a clases. En todo caso, se respetará la decisión nacional, por lo que los docentes retomarán, el lunes, sus actividades.

El presidente comunal del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez, ratificó esta decisión. “Como dijimos desde un inicio, nosotros nos unimos a un movimiento nacional y cuando éste se depone, nosotros igual. En la asamblea que acabamos de tener, tomamos la determinación de volver a clases y agendamos una reunión con la Corporación Municipal, con la intención de abordar los planes de recuperación y comenzar a interiorizarnos sobre cómo llevar este tema” informó Velásquez, sobre esta reunión, que de manera preliminar, se desarrollará hoy, a partir de las 11 horas.

Consultado sobre cómo quedaron las relaciones con la Cormupa después de este paro, Velásquez estima que “con Segundo Alvarez nunca hemos tenido dificultades, lo que esperamos hoy es que esto continúe en las mismas condiciones, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, lo importante es ver cómo vamos a abordar el tema para nuestros estudiantes”. En ese sentido, el presidente comunal de los docentes puntualizó que no presentarán una propuesta para la recuperación de horas de clases, porque “es la Corporación la que tiene que generar un plan de recuperación, y lo que haremos nosotros será consensuarlo sobre cómo lo vamos a abordar, y después las conversaciones estarán en la realidad de cada comunidad escolar”.

Un tema que verán los docentes, a la vuelta a clases, será si hubo alguna consecuencia negativa hacia aquellos que se plegaron al paro, de parte de la dirección de algunos establecimientos. En esa línea, Velásquez sostuvo que “el paro tenía como objetivo la no asistencia, lo que tenemos que ver es cómo se abordaron las clases de nuestros colegas, no debería haber habido reemplazos, porque eso tiene que ver con un derecho constitucional, pero vamos a ver, creemos que en un sistema educativo debió haber primado un respeto al derecho a expresarse”.

Finalmente, respecto de los logros obtenidos por el Magisterio después de estos casi dos meses de paro, Enrique Velásquez destacó: “Tenemos una mesa que va a empezar a trabajar en base a la Deuda Histórica, que en un inicio el gobierno dijo que no era exigible, porque estaba prácticamente extinguida. Hay una mejora sustancial en cuanto a la posibilidad de que aquellos que tengan horas de extensión, pasen a ser horas de titularidad, un daño que se les ha venido haciendo a los colegas por décadas; hay conversaciones -nosotros no estamos conformes- con que no se les reconozca la mención a las educadoras de párvulos y educadoras diferenciales, creemos que hay temas que hay que seguir abordando, que la carrera directiva y la implementación del currículum son fundamentales; hay muchos temas pendientes y por eso nosotros en Punta Arenas, votamos el rechazo”, finalizó el presidente comunal del Colegio de Profesores.

Cormupa

Tras el anuncio de los docentes, el jefe del Area de Educación de la Corporación Municipal, Cristián Reveco, manifestó que “primero, valoramos la actitud respetuosa de las bases hacia el dictamen nacional, pero ahora tenemos que trabajar, porque los grandes perjudicados fueron los estudiantes. Estamos enfocados en informar a la comunidad, apoderados y a los colegas movilizados, que este plan de recuperación busca priorizar los aprendizajes, estuvimos evaluando posibilidades. El plan que hemos presentado a la Secretaría (de Educación) hasta hoy no tenemos una respuesta afirmativa, por tanto, no ha sido acogido. Nosotros en base al principio de buena fe, hicimos el pago de las remuneraciones en noviembre a riesgo de cometer una falta administrativa, y para clarificar ese punto, hicimos la consulta a Contraloría para que nos dijeran cuál era el curso de acción que se debía hacer en base al pago de remuneración que se dio a los profesores que estuvieron movilizados, siempre que no existiera un plan de recuperación aprobado”, profundizó el representante de la Cormupa.

“En esa tesis -continuó- también planteamos justamente atender el déficit, nosotros perdimos 37 alumnos y 140 millones de pesos en subvención. Esperamos que haya una buena disposición de los colegas a trabajar, porque los estudiantes son los que a la larga se pueden ver más perjudicados, porque un paro sobre 57 días, va a generar una pérdida de los contenidos que no van a poder ser abordados totalmente”, finalizó Reveco.