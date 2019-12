“¿500 años de qué?” y los 365 días que se nos vienen para reflexionar y discutir

El jueves 19 se expuso el pensamiento de tres destacados comunicadores, respecto del hito que se conmemorará el año 2020: el paso de Hernando de Magallanes por el estrecho y la importancia que tuvo para la globalización, al ser la primera expedición que da la vuelta al mundo. Sin embargo, las voces que representan a los pueblos originarios, siguen clamando por justicia y reivindicación, lo que quedó de manifiesto en este foro panel realizado en el Centro Cultural de Punta Arenas y organizado por la Municipalidad de Punta Arenas.

Pedro Cayuqueo: “No puede ser todo fiesta de algo que a un sector de la población le duele”

“Hay mucho interés de la gente por espacios donde pueda haber temas de discusión. Hay una historia que no solamente es magallánica, sino también mapuche, del territorio del norte, en que hay cosas que no se han transparentado y memorias muy heridas y que tienen todo el derecho de manifestar su disconformidad con lo que se nos ha planteado como relato nacional. Y en esta zona es donde se cometieron quizás, los genocidios más brutales de la historia de la patria, y eso requiere que se abran espacios para que eso se transparente”.

“Es bueno reconocer, al menos en parte, al municipio por abrir estos espacios. No es fácil hacerlo. Hay temor de la clase política y en los sectores de la elite a este tipo de discusiones. El título de este foro, que era una pregunta, me motivó mucho a venir, era la posibilidad de plantear disensos. Si me hubiesen invitado a la celebración de los 500 años, no vengo. Esa pregunta debe seguir existiendo y probablemente no va a tener respuesta en esta coyuntura. Quizás de aquí parte la construcción de una respuesta colectiva, porque tampoco puede ser la respuesta de un solo sector; tiene que conjugar las distintas memorias que están en pugna”.

“Hay un aprendizaje para la autoridad comunal, que tiene que abrir espacios de participación a otras miradas, y plantear actividades que den cabida a estas miradas. No puede ser todo fiesta y jolgorio de algo que a un sector de la población le duele y le afecta, y que lo sienten incluso como una imposición violenta. Uno esperaría sabiduría de parte de los líderes políticos para observar en este momento, que se requiere abrir espacios. El estallido social a nivel nacional le plantea el mismo desafío a la autoridad central, de abrirse a otras miradas, paradigmas, a otra forma de entender el desarrollo, la economía, las relaciones humanas y de incluso, cómo nos representamos políticamente.

Patricia Stambuk: “Hace 500 años nos hicimos visibles para Europa”

“Una pregunta es una provocación para la que no tenemos una sola respuesta. Son cinco siglos desde la mundialización, de la arrogancia que desde el siglo XVI se viene repartiendo el mundo entre dos potencias, pero de nuevo mundo teníamos poco. Que conocemos de los 500 años al presente. He dedicado mi vida a la memoria étnica. Hace 40 años escribí sobre Rosa Yagán y no había este movimiento.

“No se trata de ser fanático ni anti todo, pero sí de actuar con responsabilidad. Es necesario preservar el ecosistema, con un estrecho que es fuente de recursos energéticos, donde está la mayor reserva mundial de algas, que son fuente de regulación climática, lo que representa un desafío para la ciencia y la medicina; es necesario presentar una propuesta de refuerzo del doblamiento en sectores como Puerto Edén, hay muchos temas pendientes. Hace 500 años nos hicimos visibles para Europa, a quienes les regalamos la visión de que la Tierra era redonda. ¿Cómo serán los próximos 100 ó 500 años? Sobre el pasado, aquí no hubo ni siquiera conocimiento, ni colonización. Lo intentó Pedro Sarmiento de Gamboa, que fue lo más cercano en el siglo XVI. Pedro de Valdivia siempre quiso llegar a esta zona y no lo logró, porque fue tan grande el impacto que incluso en España se creía que aquí estaba El Dorado. Lo del etnocidio y genocidio corresponde a otra historia. A cinco siglos seguimos siendo una tierra incógnita, la última isla del mundo. Estos 500 años son una crisis en la oportunidad, el posicionamiento del estrecho y la gesta de la mundialización”.

Jorge Baradit: “la historia no es una cosa escrita en mármol”

“La historia no es una cosa escrita en mármol y un punto de vista único. Hay decenas de puntos de vista, sobre todo en Magallanes (colonos, pueblos originarios, chilotes, la épica obrera, la ballenera, Antártica), todos desde su óptica tienen una mirada distinta. Tenemos sí, casos dramáticos que hay que tener en consideración, como el genocidio selknam y la persecución y matanza de los pueblos. Me parece que son tiempos en que la gente se está expresando, donde la gente literalmente estalló, hay temas que van mucho más allá de las dificultades económicas o educativas o relacionadas con la atención; hay una cantidad enorme de deudas pendientes del Estado chileno con su pueblo, que van mucho más allá de 30 ó 46 años.

“El hecho que se estuvieran atacando estatuas de Portales, O’Higgins, Cornelio Saavedra, y en el caso de Magallanes, de José Menéndez, indica que este movimiento es una interpelación histórica muy profunda, que ataca a la República de Chile desde su nacimiento, de qué manera el gran pueblo de Chile fue obviado de la decisión, del poder, aislado y mucho más sus pueblos originarios, sus mujeres, ancianos y niños”.

“¿Qué pasó con estos 500 años? ¿Es la apertura de las rutas internacionales marítimas? ¿Es la puerta que se abrió para el genocidio? ¿Es la industrialización de la zona de Magallanes? ¿Es el crisol donde se fundieron muchas nacionalidades juntas? Yo creo que es todo eso, y que si hay algo que tenemos que entender es que el futuro no queda mirando para atrás, sino que queda tampoco obviando el pasado, pero sí acrisolándolo, haciéndolo converger de manera de construir un futuro mejor”.