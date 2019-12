55% de los votantes de la consulta ciudadana no está de acuerdo con la construcción de la vía elevada

La sede Agaci fue el escenario escogido por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes y la sociedad civil organizada para dar a conocer los datos finales, luego de tres días, de la consulta ciudadana realizada el domingo en Punta Arenas.

Raquel Alvarez, Inés Vidal y Martín Sáez fueron los encargados de entregar los resultados. En total fueron 8.194 votos emitidos en distintos puntos en la capital regional. Ante tal número de participantes, Inés Vidal, directora regional de la Asociación Chilena de Voluntarios, destacó que “esta consulta no es simbólica, porque la gente se quiere expresar en los proyectos comunales y regionales, creo que la autoridad tendrá que escuchar y saber que tiene que trabajar con la gente y para la gente, no de ellos para nosotros. Esto quedó claro con los resultados y los parlamentarios no pueden hacerse los sordos”.

Raquel Alvarez, en cambio, se mostró más complaciente con los resultados, agradeciendo a todos los que trabajaron en esta maratónica jornada de escrutinios: “Este es un trabajo de todos los vecinos, unimos fuerzas y lo logramos. Cuando se quiere, se puede”, señaló la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes.

De esta forma, los resultados son los siguientes:

La opción sobre si estaba de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución, la opción sí tuvo el 96,4%; en desacuerdo, 2,1% y los nulos o blancos sumaron el 1,5%.

En cuanto a qué mecanismo sería el más adecuado para redactar la nueva Constitución, la asamblea constituyente obtuvo un 77,6%; congreso constituyente el 0,6%; la opción convención constituyente un 6,3%; convención mixta, 11,6% y los nulos un 3,9%

Respecto al proceso constituyente, sobre los cupos reservados para los pueblos originarios obtuvo 83% la opción sí, 11,7 la opción no, y un 5,3% los nulos y blancos.

Frente a la existencia de la paridad de género en la instancia constituyente, la opción sí generó un 87,7% de las preferencias, 5,4% la opción no y un 6,9% los nulos y blancos.

Sobre si está de acuerdo con que las elecciones de los constituyentes, sean en igualdad de condiciones para personas naturales, respecto a los que militan en partidos políticos (sin sistema de arrastre, financiamiento de campaña equitativo), el sí generó el 88,7% y el no el 4,9%, mientras que los nulos y blancos el 6,4%.

En materia de las demandas sociales nacionales. Si el Estado debe tener un rol prioritario y garante en la educación y la salud, la opción sí obtuvo el 93,5%; el no, 3,8% y 2,7% los nulos y blancos.

AFP

Sobre la realización de un nuevo sistema de pensiones a cargo del Estado (No más AFP), la opción sí tuvo un 94,9%, el no un 2,8% y 2,3% los nulos y blancos. En cuanto a la nacionalización de recursos naturales, la opción sí tuvo un 92,6%, el no un 3,2% y 4,2% los nulos.

Consultado si está de acuerdo con un estado plurinacional (reconocimiento de pueblos originarios), la opción sí tuvo un 93,4%, el no tuvo un 3,5% y un 3,1% los nulos.

Referente a la opción de si está de acuerdo con transformar nuestro Estado de forma que este sea amigable e inclusivo para personas con discapacidad y adultos mayores, el sí tuvo un 96,8%, el no un 0,5% y un 2,7% los nulos y blancos.

Si el Estado debe garantizar el derecho a una vivienda digna, la opción sí tuvo 96,1%, 1,1% el no y un 2,8% los nulos y blancos.

En cuanto a si está de acuerdo con que la ciudadanía tenga derecho a voz y a voto en los proyectos municipales y regionales, el sí tuvo un 96%, el no un 1,9% y un 2,1% los nulos.

Si está de acuerdo con una nueva forma de control y fiscalización a la industria que explota los recursos naturales, la más votada fue el sí con 94,8%, el no obtuvo un 2,6%, y un 2,6% los nulos y blancos.

Asimismo, la pregunta sobre si está de acuerdo con que las empresas de la región y/o empresas con sucursales en la región tributen en Magallanes, la alternativa sí tuvo un 93,4%, la no un 3,6%, y un 3% los nulos y blancos.

Frente a la pregunta si está de acuerdo con que se incorporen especialistas médicos; acceso garantizado a medicamentos en consultorios; acceso a horas oportunas en atención médica; mejoramiento en tecnología médica, en la comuna, el sí tuvo un 97,2%, un 0,3% el no, y 2,5% los nulos y blancos.

También hubo pronunciamiento sobre los proyectos comunales, ya que en la pregunta ¿Está de acuerdo con la inversión y los montos en los siguientes proyectos municipales? En la opción sobre el ascensor del Cerro de la Cruz ($7 mil millones), el sí tuvo un 26,8%, el no un 64% y 9,2% los nulos o blancos.

En la misma pregunta, pero sobre el proyecto de la vía elevada en tres puentes ($21 mil millones), el sí obtuvo un 38,1%, 55,2% el no y sólo un 6,7% los nulos o blancos.