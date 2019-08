580 mordeduras de perros se han registrado en Magallanes durante el primer semestre

Han sido 580 las consultas por mordeduras de perros que se registraron en alguno de los servicios de urgencias de hospitales de la Región de Magallanes durante el primer semestre de este año. La mayoría corresponde a perros con domicilio conocido y son investigados por un equipo de la Seremi de Salud.

El jefe subrogante del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud Magallanes, Sergio Pérez, explicó que los establecimientos de salud que atienden personas afectadas por mordeduras de animales, deben remitir a la seremi de Salud, dentro de 24 horas desde dicha atención, una ficha de “Denuncia de accidentes por mordedura”. La seremi de Salud al recibir la notificación de mordedura debe seguir los procedimientos establecidos en el Reglamento de Prevención de Rabia.

“Estamos facultados para inspeccionar todas las mordeduras de perros que tengan domicilio conocido y para eso nos basamos en las denuncias de los centros asistenciales… Si el animal tiene domicilio conocido podemos inspeccionarlo hasta después de diez días de ocurrida la mordedura. Eso se hace para prevenir la rabia, si es así se verifica, si está con sus vacunas al día o si está chipeado”, comentó.

Agregó que durante el primer semestre se han registrado 580 mordeduras, sin embargo precisa que es una cifra promedio que se ha mantenido, y que en los últimos años la cantidad total anual de este tipo de ataques llega a alrededor de mil.

Argumenta que si durante la inspección el dueño dice que el perro tiene todas las vacunas, pero no tiene los papeles o no se acuerda, entonces tiene un plazo para presentarlos en la oficina, incluidos los del chip. Después de los diez días la autoridad puede chipear o vacunar, pero si no cumple con lo que le pide la autoridad sanitaria, entonces se puede iniciar un sumario.

“En el primer semestre se ha iniciado un solo sumario, ya que en la mayoría de los casos la gente cumple y nos trae los papeles para acá y con la gran cantidad de operativos que se han realizado la mayoría de los perros tiene sus vacunas y el chip”, señaló.

Las mordeduras de perro son de notificación obligatoria por lo que si un centro asistencial no realiza la notificación o lo hace de manera tardía, también se podría hacer un sumario sanitario, pero no se han registrado casos de esta naturaleza

Finalmente comentó que este año además se han tomado nueve muestras para el diagnóstico de rabia en murciélagos, perros y gatos. Todas las muestras han resultado negativas.