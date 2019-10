63 años del Barrio 18 de Septiembre

Parte II

Por Víctor Hernández

Sociedad de Escritores de Magallanes

Fotos Archivo LPA

Una de las interrogantes que suele aparecer siempre cuando nos referimos a la historia del Barrio 18 de septiembre, con su característica de la autoconstrucción, es comprobar el enorme déficit de viviendas que afectaba a Magallanes a mediados del siglo pasado. Al respecto, los senadores de la novena circunscripción electoral de aquel entonces, Alfonso Bórquez, Eliodoro Domínguez, Carlos Alberto Martínez y Salvador Allende, presentaron en 1947 un proyecto de ley con el propósito de construir habitaciones para empleados y obreros en las zonas de creciente industrialización a efectos de la puesta en marcha de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

Para empezar, sólo en el caso de Punta Arenas se adolecía de más de 2.000 viviendas. Además, el Estado había iniciado el plan de prospección de hidrocarburos en Magallanes, que alentó un importante éxodo de mano de obra hacia la Patagonia, al dictarse el 19 de junio de 1950, la ley Nº9.618 que creó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Casi de inmediato se inauguró en Tierra del Fuego, el 26 de agosto de 1952, la planta-campamento de Manantiales, que demandó el traslado progresivo de empleados y obreros. A esto debe agregarse, la apertura del mineral de carbón en la pequeña ciudad argentina de Río Turbio, que generó otro gran movimiento migratorio con familias completas provenientes desde Chiloé. Estas transformaciones demográficas, unidas a un nuevo auge económico y social, desnudaron el eterno problema de la falta de habitaciones y la escasez de viviendas para los trabajadores, tanto para los que provenían del exterior, como para quienes tenían domicilio en Magallanes.

El concepto de autoconstrucción

Si consideramos las primeras décadas de existencia del Barrio, no deja de sorprender que toda la infraestructura circundante fue perpetrada por los propios vecinos organizados. La asistencia estatal o pública casi no tuvo mayor asidero en el sector. En mayo de 1956, con motivo de la visita a la provincia del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el entonces Comité Pro-Adelanto, entregaba al Primer Mandatario un pliego de peticiones, en que solicitaban: a) Obtención de los títulos de propietarios de los sitios que ocupaban; b) Que la población sea incorporada en el radio urbano de la ciudad; c) lograr la habilitación de los servicios de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica; d) fundar una Escuela en el lugar.

Como sabemos, los pobladores vivieron en condiciones muy precarias durante mucho tiempo. Los vecinos llegaron a adquirir 49 postes de madera, para que se pudiera establecer la red eléctrica en sus domicilios, e incluso, gestionaron la instalación de un depósito de carbón, para disponer de energía y asegurar el abastecimiento de combustible a sus habitantes. Pero todo resultó estéril. Puede asegurarse que los habitantes del Barrio 18 de septiembre, no sólo edificaron sus propias casas, sino que además, construyeron la primera escuela, policlínico, retén, iglesia y cancha de fútbol que dispuso el sector, mucho antes que se extendiera la red de prestaciones básicas en sus calles.

La aseveración anterior se corrobora con un reportaje realizado por La Prensa Austral, 16 años después que se entregaran los primeros sitios, y que apareció en la edición del 2 de septiembre de 1969, en donde se daba cuenta de la dramática realidad que afectaba a un vasto sector del Barrio, señalando: “En gran parte de la población 18 de Septiembre se abrieron zanjas para dar paso a la extensión e instalación de la red de alcantarillado de la población. Desgraciadamente, los trabajos sólo quedaron en su etapa preliminar, quedando paralizados poco antes de la llegada del invierno. Aparte de quedar cortadas varias vías de acceso, se ha formado un verdadero lodazal, lo que ha provocado las protestas de los vecinos. También estas zanjas constituyen un peligro permanente para los peatones y especialmente los niños; además, los vehículos deben transitar por las veredas. Los vecinos reclaman la intervención de las autoridades para poner fin a esta situación, que realmente los preocupa desde hace varios meses”.

A la falta de servicio de alcantarillado, se sumaba la suspensión de la locomoción colectiva y de aseo domiciliario. El presidente de la junta de vecinos “Mariano Egaña”, que por entonces agrupaba alrededor de 1300 socios, Eli Vallejos Muñoz, resumía la difícil situación del siguiente modo: “El servicio colectivo es pésimo. En determinadas horas las máquinas desaparecen de circulación, ignorándose las razones de ello. No hay liebres y microbuses con recorrido nocturno”. Y sobre la escasez de agua potable, manifestaba: “Numerosas familias no poseen red domiciliaria para proveerse del vital elemento, debido a los plazos muy cortos para la cancelación de estos derechos, que alcanzan a 500 escudos”. Ello demuestra que en los albores de la década del setenta del siglo pasado, buena parte del Barrio carecía aún, de servicios básicos.

Importantes logros individuales y sociales

A contar de principios de 1961, se implementó en dependencias del consultorio, el primer Centro de Madres que tuvo la ciudad, modelo de gestión ideado por la visitadora social Victoria Rodríguez. Alrededor de 60 mamás se reunían tres veces por semana para capacitarse en cursos de economía doméstica, tejido y costura. Con rifas y bingos, compraron máquinas de coser, lo que les permitió fabricar sus propios productos y desarrollar una pequeña industria artesanal. Como lo explicó el regidor y jefe zonal del Servicio de Salud en Magallanes, Agustín Etchebarne Riol, “Con el aprendizaje que logren las madres con las máquinas del Centro, bien pueden instalarse algunas pequeñas industrias caseras que sean fuentes de ingresos para varios hogares”.

Otra medida pionera del sector, fue el acondicionamiento desde noviembre de 1962, también al interior del policlínico, de un bar lácteo, proyecto que incluyó la entrega a niños menores de doce años de leche caliente con chocolate o vainilla. Luego de cuatro meses de instaurado el programa, se formalizaba la atención de 330 niños. La intensa y exitosa labor desempeñada durante años por este Centro de Salud, unido al surgimiento de nuevas poblaciones en el perímetro Independencia – Martínez de Aldunate-Carrera Pinto-Eusebio Lillo, originó la creación, el 17 de agosto de 1968, de la escuela “Hernando de Magallanes”, y de un nuevo policlínico, llamado “Carlos Ibáñez”, inaugurado el 19 de mayo de 1975.

Una vez fundada la Liga de Fútbol, con ocho equipos, se dio inicio en el verano de 1964, a las diversas competencias en series infantil, juvenil y adulto. Se crearon nuevos clubes: Unión San Felipe, Fermín Roca, Carlos González, Andino, y Luis Hernández Tapia y se incorporaron las antiguas instituciones de Independencia y el poderoso 18 de Septiembre, que contaba además, con ramas en otras disciplinas como atletismo, boxeo y ciclismo. Fue común, la organización de cuadrangulares amistosos con equipos argentinos. Se formó una selección del Barrio 18 de Septiembre, con miras a participar en las diferentes eliminatorias de los campeonatos nacionales. Histórica fue la presentación en la cancha de “La Bombonera”, del equipo profesional de O’Higgins de Rancagua, en el verano de 1970. Recordada fue la extensa gira que efectuó el club 18 de Septiembre, con quince jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, por la zona centro sur de Chile, a fines de 1971, con recursos obtenidos de un tijeral de fiestas patrias y diversos bonos de cooperación.

Este club entregó a Magallanes dos deportistas de excepción. En boxeo, sobresalió la figura de Héctor Talma Witto, quien, en 1965 se proclamó subcampeón de Chile. Vencedor de grandes púgiles, como el campeón latinoamericano Ulises Durán y el olímpico Francisco Mejías. En halterofilia, brilló Iván Paredes Mendoza, campeón de Chile y medalla de bronce en el Sudamericano de Buenos Aires en 1984. Formador de varios talentos como Alexis Nahuelquén, joven desaparecido prematuramente en 2002, que cuatro años antes, obtuvo triple medalla de oro sudamericano, convirtiéndose en uno de los diez mejores pesistas del mundo. En su memoria, Paredes fundó un club para formar a jóvenes, hombres y mujeres, en la práctica de la halterofilia, el cual lleva el nombre del astro fallecido.

Años de represión, pero también de esperanza

El 1 de octubre de 1973 un decreto de la Junta Militar exigió a las municipalidades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, la modificación de nombres de calles, poblaciones, pasajes y plazas que tuvieran carácter de “marxistas”. El Barrio 18 de Septiembre fue uno de los más golpeados; varias instituciones deportivas cambiaron sus nombres: Luis Hernández Tapia por Chile Austral; Carlos González, en “Presidente Ibáñez y Estrella Roja se transformó en Estrella Austral.

Dentro de este claroscuro, en abril de 1977, numerosos propietarios fueron favorecidos con sus títulos de dominio en la población El Pingüino. En el invierno de 1981 se observan los primeros atisbos de presencia de una festividad religiosa popular, que con el paso del tiempo, será la más grande y representativa de la comunidad chilota en la Patagonia: la devoción a Jesús Nazareno.

Destrucción del templo Nuestra Señora de Fátima

A las 3,58 de la madrugada del sábado 6 de octubre de 1984 se produjo el atentado explosivo que destruyó el baño, la sacristía, y la parte trasera de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima, ícono del Barrio 18 de septiembre. Numerosos restos humanos fueron hallados diseminados en cercos, paredes, patios y techos, en un radio de 150 metros. Dos días después, fue hallada la cédula de identidad del oficial Patricio Contreras Martínez, signado como el autor material y única víctima fatal del bombazo a la Iglesia.

Fue el momento más álgido de las complejas relaciones entre la comunidad magallánica y la dictadura cívico-militar. Además, de la connotación ideológica que significaba destruir por parte de organismos represivos del Estado a una iglesia de una población obrera, se interpretaba la profunda división política, económica y social que existía entre los chilenos. Por eso, al día siguiente, cuando al aire libre se efectuó una solemne eucaristía, a cargo del obispo Tomás González Morales, que contó con la participación de casi 5.000 fieles, se oró por el futuro de Chile, para que finalizara el clima de división entre compatriotas.

Los pobladores reaccionaron de manera enérgica trabajando en conjunto para recuperar su iglesia. Se programaron diversas actividades que se ejecutaron desde el 6 al 11 de mayo de 1985. Eliecer Toledo en su texto escrito y publicado en 1988, “25 años de vida parroquial”, detalla que para la ocasión, se “visitaron enfermos y hogares”, se estimularon “encuentros con niños, jóvenes, ancianos, matrimonios y personas enfermas”. El 19 de mayo, a las 17 horas, se procedió a consagrar el nuevo templo parroquial. Ese día, el obispo González Morales al final de su alocución, dijo: “Desde este día la Parroquia de Fátima deberá irradiar luz, paz, alegría y amor. Tiene un gran desafío, de ser signo de vida”.

Innovación y vanguardia en el siglo XXI

Dentro de las políticas públicas impulsadas por el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, (2014-2018) figura la Medida Nº21, que incita al Estado y privados a invertir en conglomerados urbanos densamente poblados y en riesgo social, para convertirlos en Barrios Comerciales. Fueron seleccionados 66 sectores en todo Chile. En Punta Arenas, se decidió apoyar al Barrio 18 de septiembre, que contó con la gestión del arquitecto Alejandro Parada Valencia, quien aseguró: “Fueron favorecidos 120 locales comerciales, con una inversión cercana al millón y medio de dólares, con mejoras en señalética, vallas, basureros, luminarias y 2 tótem que marcan el acceso y salida de Martínez de Aldunate, la principal arteria del Barrio”.

Otro proyecto de envergadura es la construcción del futuro Centro Cultural, iniciativa gestionada durante la administración del alcalde Emilio Boccazzi Campos, (2012-2016) y que presupone con una inversión de 1.100 millones de pesos, erigir un edificio de tres plantas, en donde funcionará la Biblioteca, con hall de acceso, y salas multiuso. En palabras del ex alcalde Bocazzi: “Pensamos en la edificación, no solo de una nueva Biblioteca para el Barrio 18 de septiembre, sino que buscamos un espacio que opere como Centro Cultural y comunitario. Apostamos a un lugar de avanzada que signifique descentralizar el municipio de Punta Arenas, y donde ciertas unidades como deporte y cultura, también se desarrollen dentro de esta infraestructura, generando el contacto con los vecinos de este emblemático sector”.