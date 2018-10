7.500 millones de pesos costará habilitar un ascensor a los pies del Cerro de la Cruz

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, visitó Punta Arenas ayer para dar a conocer lo que sería el proyecto que busca instalar un ascensor vertical que permitiría facilitar el traslado de turistas y vecinos hasta el Cerro de la Cruz, “lugar desde donde se tiene una vista panorámica del estrecho de Magallanes”, destacó el secretario de Estado.

El proyecto abarca una superficie de 1.500 metros cuadrados y tendrá por costo monetario de 7.500 millones de pesos facilitados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El alcalde Claudio Radonich valoró la importancia que esta obra tendría al respecto, “pues facilitará el recorrido de los peatones, nos va a permitir llegar hasta este mirador de forma más expedita, aparte de otorgar un aire más turístico a esta zona de la ciudad”.

Puerto Williams

Felipe Ward viajará hoy hasta Puerto Williams para encabezar una segunda mesa de trabajo en lo que dice relación al plan de repoblamiento de isla Navarino. “Nosotros como gobierno estamos preocupados de esta materia, queremos dejar bien informada a la gente de Puerto Williams en cuanto a las decisiones que se tomarán sobre el plan que existe de repoblamiento”, complementó.

Luego aclaró que “el repoblamiento no busca traer personas de otras partes del país hacia Puerto Williams, lo que realmente buscamos es que haya un crecimiento económico en la zona, no queremos que la gente se preocupe en torno a que si va a llegar gente o no de otros lugares que podría afectar de forma negativa a la comuna, no deseamos eso”, remarcó.

Programa Chile Propietario

Luego de la actividad en el Cerro de la Cruz, el secretario de Estado se trasladó al Hotel Dreams para realizar la entrega de 45 títulos de dominio a familias de Punta Arenas, lugar donde se entregó un reconocimiento a Celina LlanLlan, dirigenta de la comunidad kawésqar “Ekcewe Lejes Woes”, quien recientemente recibió la transferencia gratuita de 444 hectáreas en la isla Englefield en la comuna de Río Verde, de la provincia de Magallanes.