$720 millones será la meta de las Jornadas por la Rehabilitación

Un diagnóstico de cáncer le cambió la vida para siempre. Empero, tras la amputación de una de sus piernas y el posterior proceso de rehabilitación, Verenice Runín Díaz se ha constituido en un símbolo de esperanza de que los sueños se pueden hacer realidad. Con sus 23 años de edad refleja el intenso trabajo que se desempeña en el Centro de Rehabilitación y a sus pacientes, que ayer realizaron en el Teatro Municipal la presentación de las XXXIª Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, que tendrán lugar el 24 de noviembre, y donde la meta de este año asciende a los 720 millones de pesos (la versión anterior fueron $697 millones).

“La vida a veces nos da sorpresas, unas buenas y otras no tanto, pero yo no dejo de soñar porque creo en mis sueños y en ustedes”, dice Verenice al dar la partida a la cruzada solidaria. “Es un centro hermoso, es gigante y aborda áreas que acá no se desarrollaban, es un aporte para muchas personas y sin apoyo no puede ser”.

Su historia que la llevó a ser elegida símbolo de las Jornadas comienza a los 15 años cuando practicaba la gimnasia rítmica. Alegre, disciplinada y con entusiasmo seguía las instrucciones de su profesor. Además de gimnasta, era bailarina y es que a los 15 años no cesaba de moverse y junto a ella un torbellino de alegría y entusiasmo sacudía a sus padres.

A pesar de su empeño y esfuerzo, podía realizar algunos pasos, saltos y ejercicios que sí alcanzaban sus amigas y compañeras de entrenamiento. Sentía dolor en su pierna, pero ella y su familia lo atribuían a las agotadoras jornadas de entrenamiento. Al cansancio y dolor, se sumó una pelotita en su pierna derecha y de pronto escuchó una palabra que a sus 16 años le parecía muy lejana: cáncer, así llegó el diagnóstico de osteosarcoma.

Tras el diagnóstico en Magallanes, viajó a Valdivia para iniciar un tratamiento con quimioterapias. El cáncer no dio tregua y en el Instituto Traumatológico de Chile, en Santiago, se tomó la determinación de amputarle la extremidad. Era octubre de 2011 cuando debió enfrentar uno de los procesos más complejos de su vida. “Era su pierna o su vida”, relató emocionada su madre Alicia Díaz Arroyo.

Después de su paso por clínicas, hospitales, pabellones y quimioterapias, Verenice se sacudió el dolor y con más fuerza volvió a Punta Arenas a terminar su educación en el Liceo Juan Bautista Contardi. En esa fecha comenzó el proceso de rehabilitación.

Con la ayuda de diversas personas adquirió su primera prótesis y en el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur enfrentó su terapia post-protésica, la que consistió en retomar el equilibrio, fortalecer el muñón y la musculatura. Con terapias constantes y con una fuerza inquebrantable, volvió a caminar a bailar y a vivir con la alegría de la juventud.

Hoy estudia fonoaudiología en la Universidad de Magallanes, es madre de Dorian Vera, de 3 años, y junto a su pareja Gabriel Vera, gozan de una vida plena de amor, dando ejemplo de superación.

Centro de Rehabilitación

en Puerto Williams

Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes buscan financiar el trabajo que se despliega en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Así este trabajo permitió alcanzar un desarrollo institucional que en 2017 posibilitó en las tres sedes recibir a 3.714 usuarios, entregándose 217.762 atenciones, lo que significó un aumento del 11% de la población beneficiada, en tanto se incrementó en un 17% las atenciones, comparando con 2016.

Luego de la presentación de la cruzada, Héctor Cabrera, presidente del Club de Leones Cruz del Sur, dijo que es el inicio de una fiesta de todo Magallanes, señalando que esta campaña los sorprende con el desafío en Puerto Williams. Este sueño ya comienza a tomar vida y forma, gracias a una alianza con el gobierno regional. El proyecto contempla la construcción de un edificio de 424 metros cuadrados, en un terreno colindante al hospital de dicha localidad.

El “león” sin nombre

Asimismo, se lanzó un concurso para bautizar a un “león” que llegó a respaldar y trabajar por la cruzada solidaria y desde ya llamó a los magallánicos a cooperar. Podrán participar todas las personas que vivan en Magallanes, dando un máximo de dos nombres, pudiendo participar sólo una vez. El premio será un diploma, una camiseta estampada con la figura del león, además de dos entradas para la gala final de las jornadas. El concurso para bautizar al “león” finaliza el viernes 17 de agosto a las 18 horas.