“80 años no son nada” asegura Sara Vallejo mientras conduce su casa rodante por Sudamérica

Hace dos años, esta mujer originaria de Tucumán, Argentina, decidió vivir en este vehículo y convertirse en una nómade de los caminos.

Este fin de semana se realizó en Punta Arenas, el Tercer Encuentro de Rodanteros, en el que participaron 48 casas rodantes, provenientes de Chile, Argentina, Brasil y México. Distintos modelos de Motorhome fueron apreciados por los asistentes, que intercambiaron experiencias sobre los caminos que les ha tocado recorrer. El jueves se exhibieron en el parque María Behety, después se reunieron en la cancha de jineteadas en Agua Fresca y el sábado, en Sombras de Fuego, en el kilómetro 28 norte.

Ayer se despidieron y cada casa rodante inició el camino de regreso. Una de las que se quedó reparando su máquina, es una de las visitantes más llamativas del encuentro: Sara Vallejo, una argentina proveniente de Tucumán, que hace dos años decidió recorrer los caminos de Sudamérica en un Ford de diez cilindros del año 2005.

Pero estos no son los aspectos más llamativos de su caso, sino su edad: 81 años. Por eso, a los costados de su casa rodante, sobresalen los mensajes “80 años no son nada”, y “Adonde me lleve el viento y me esperen los amigos”.

Mientras su máquina era revisada para continuar viaje hoy, hacia Ushuaia, Sara Vallejo explicó cómo tuvo la idea de dejar todo, para recorrer las carreteras. “Hace dos años y dos meses que el motorhome es mi casa. Soy nómade. Decidí vender mi casa, mi automóvil y largarme a recorrer Sudamérica, por lo menos, y a vivir de esta manera. Me desprendí de todas mis cosas, y lo que tengo está aquí”. Obviamente, esta decisión fue resistida por su familia, compuesta por tres hijos, tres nietos y dos bisnietos.

“Me dijeron que estaba loca”

“Al principio me dijeron que estaba loca, por supuesto, pero después se convencieron que no me iban a cambiar la idea y que soy feliz así”.

Sara Vallejo indica que esta afición suya surgió por dos razones: una por conducir vehículos desde los 18 años, lo que le da seguridad y segundo, “porque viajar me enloquece, pero no del modo tradicional, tours y agencias, me gusta ir donde yo decido, cuántos kilómetros hago, dónde paro”. Entonces, al ver “que tenía mi vida hecha y no tenía compromisos con nadie, vi que era el momento de hacer lo que yo quería”.

La casa rodante cuenta con una cama matrimonial, baño, refrigerador, microonda, cocina, y suele acompañarse de gente que encuentra en el camino, como en este caso, en que conoció a una joven de Córdoba, que va camino a Ushuaia.

Vallejo asegura que nunca ha tenido inconvenientes en sus viajes, que en este tiempo han abarcado Brasil, Uruguay, Perú, Chile y Argentina. De nuestro país, ha pasado por Antofagasta y ahora, Magallanes.

Sorprendida por ventarrón

Aunque le gustó la región, expresó su sorpresa por el viento: “Esta mañana (ayer) tuve que parar media hora, cuarenta minutos, y entrar en una calle lateral, porque me daba la impresión que las ráfagas de viento me lo iban a volcar”.

Sara Vallejo no hace planes ni cálculos, sino lo que vaya surgiendo en el camino. Confiesa que no conduce a más de 80 kilómetros y que el gran tema para ella es la bencina, puesto que su casa rodante tiene un rendimiento de 4 kilómetros y medio por litro. “No me interesa hacer récords ni cuántos kilómetros hago, voy a mi paso, manejo dos o tres horas y si hay un lugar lindo para parar, me detengo, si tengo que volver, vuelvo, me quedo dos o tres días. El combustible lo cargo cada vez que puedo, lo que es dificultoso porque es tan caro”, lamenta.

Pero, ¿y cómo financia los viajes? “soy jubilada, así que tengo mi jubilación, que no es gran cosa, y después, lo que sobró de la venta de la casa, tengo mis ahorritos y con eso voy determinando el viaje. Cuando se acabe la plata, se acabó el viaje. Mientras tanto disfruto de esta vida, me siento con mucha libertad”, concluyó Sara Vallejo.