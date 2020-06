90 adultos mayores reciben apoyo de equipo del Centro de Día

Las instalaciones están a cargo de la autoridad de salud.

Noventa adultos mayores reciben apoyo del Centro Diurno de la Universidad de Magallanes, donde a pesar de haber suspendido la atención presencial, se han reinventado para entregar apoyos. En conocimiento que más del 50% de los usuarios usa whatsapp se ha trabajado con cápsulas informativas a través de esa vía, además la Universidad de Magallanes usa el canal TV Umag y sus plataformas para difundir esta información. A ello se suma, las visitas domiciliarias y las terapias remotas.

La directora del Centro de Día, Paola Fernández Gálvez, destacó que de acuerdo a las orientaciones de la autoridad sanitaria y del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) desde el 16 de marzo se suspendieron las atenciones dado que se consideraba a los adultos mayores como parte de los grupos de riesgo.

Con la suspensión de actividades se iniciaron acciones de atención remota, donde se han realizado tareas de servicios profesionales y asistencia. En un primer momento, el acompañamiento, la contención y la entrega de información fue vital. Y es que fueron estos equipos los encargados de educar respecto del Covid-19 y de las recomendaciones que había que seguir.

La directora señala que se han desarrollado terapias remotas para mantener a los usuarios activos. El equipo del Centro de Día preparó material para la estimulación cognitiva y física, además de comunicación. Este material se entrega en el domicilio y luego se hace el acompañamiento vía telefónica.

Debido a la brecha digital que persiste entre los adultos mayores se han realizado terapias a domicilios, medida que también está pensada en personas con algún tipo de discapacidad que no permite la atención remota. También se han generado líneas de contacto mediante las familias, quienes han facilitado el contacto con el Centro de Día y la idea es ir estrechando las relaciones entre el equipo y los usuarios.

“Este ha sido un enorme desafío, que ha implicado reformar un trabajo que era eminentemente presencial y donde además, uno de los objetivos del proyecto es facilitar la socialización de los adultos mayores y mantenerlos activos. Hoy hay que llevar estos mismos propósitos a los hogares, pero en conversación telefónica o a través de una pantalla. Es un aprendizaje para ellos y para nosotros”, indicó la directora del Centro, quien agrega que al conocer las características funcionales, cognitivas, sociales y biomédica, fue fácil programar las acciones terapéuticas.

Al respecto se han realizado visitas domiciliarias, pero por sobre todas las cosas el acompañamiento. “La cuarentena no puede implicar aislamiento y que no puedan salir no significa que no mantengan vínculos sociales y un rol en la sociedad. Se toma con mucha liviandad pedirles a los mayores que se queden en sus casas, como si no tuvieran nada que hacer, entonces hay que pensar en modelos de intervención vía remota, donde se considere el nivel de alfabetización digital y la necesidad de respetar su autonomía”, planteó.