A 25 años del “Terremoto blanco” los carros están intactos y el corazón de siete militares más fuertes

Bajo un hostil clima, con agua-nieve y viento, pero que en nada se parecía a lo que vivieron en 1995, siete militares recordaron su trabajo durante la emergencia del “Terremoto blanco”, a 25 años de este hecho que marcó a la Región de Magallanes y también la vida de estos efectivos militares, muchos de los cuales recién iniciaban su carrera en el Ejército. Todos ellos volvieron a subirse a los carros con los que brindaron ayuda en los puntos más urgentes de aquella emergencia, en una ceremonia realizada ayer en la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, en el Campo Militar Austral.

El suboficial mayor Eduardo León Briones, los suboficiales Jorge Espinoza Soto, Juan Pizarro Corominas, José Contreras Navarro, Marcelo Herrera Aguayo y los sargentos primero Hildebrando Rubilar Orellana y Cristián Monsalve Bravo, además del suboficial en retiro Claudio Albornoz Gómez, recordaron esta experiencia que marcó sus vidas, al tiempo que volvieron a subirse a los vehículos M 113 Pala Dozer, a los carros de transporte de personal M 113 y al de Apoyo Logístico M548.

El suboficial Marcelo Herrera llevaba poco tiempo en la región. Proveniente de Santiago, recuerda que “nos tocó la labor de apoyar a la ciudadanía en el traslado de alimento para el ganado, en los sectores Carpa Manzano y Entrevientos. Lo que más nos impactó fue ver morir a las ovejas, porque murieron miles; otras que trataban de comerse entre ellas ante la falta de agua y alimento. Después nos tocó reunir a las ovejas muertas para enterrarlas”.

El suboficial Hildebrando Rubilar, llegó ese 1995 a Magallanes proveniente de Linares a cumplir su servicio militar. “Yo vengo de una ciudad cálida, y vine más que nada para conocer la nieve. Al principio fue bonito, pero con el correr de los días, se fue complicando todo. La aclimatación, la cantidad de nieve y cumplir con las tareas fue lo más complicado. Nunca pensé abandonar, porque como vine voluntario, fue un gusto, pero haber encontrado 200-300 animales apiñados, animales silvestres como el ñandú, que ni sabía que existía, fue difícil. La principal enseñanza que me dejó la experiencia es que Magallanes es una región bastante cambiante en cuanto al clima”.

Del Beagle al

“Terremoto”

El suboficial en retiro del Regimiento Pudeto, Claudio Albornoz Gómez tiene una gracia: en 1978 estuvo en la frontera, esperando que se iniciara la guerra contra Argentina. Y años más tarde, el “Terremoto blanco”.

“La gente del norte no dimensiona lo que se vivió, fue espantoso. Ambas situaciones que viví fueron extremas. La gente no sabe lo que pasamos en la frontera: el hambre, el frío, sentimientos encontrados y esta situación climática, fue igual difícil, porque la veíamos, cómo se morían los animales”.

Finalmente, el suboficial José Contreras Navarro llegó a este acto de recuerdo con tres fotografías que dan cuenta de lo vivido en ese episodio. Oriundo de Frutillar, vino a Punta Arenas en 1993. “Esto marcó mi vida. Fue demasiado extremo. Nunca he visto ni he vuelto a ver, tanta nieve. Más que trabajar, porque estamos para servir, lo que más me impactó fue cuando fuimos al rescate de los corderos y preguntamos dónde estaban… y estaban bajo nuestros pies, enterrados. Nos dejó muchas experiencias para relatar, que esta región es complicada. Lo bonito fue encontrar corderos vivos y repartirles pasto, nos alegrábamos cuando los veíamos vivos. Aparte había zorros y un ñandú, al que le dejé una cantidad de pasto, como un premio a la vida”, concluyó.