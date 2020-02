A 29 años de la tragedia del Bae en las aguas del Beagle: entre testimonios, infidencias y recuerdos

– Corría el miércoles 20 de febrero de 1991 cuando La Prensa Austral titulaba: “¡20 Muertos! Avión Lan con turistas cayó al mar en Puerto Williams”.

Si la autorreferencia está lejos de ser una virtud, permítanme la licencia, porque peor aún, sería un pecado no recordar la tarde de aquel miércoles 20 de febrero de 1991 cuando prácticamente mi entonces retiro espiritual en Puerto Natales se quebró con la portada de La Prensa Austral. ¡20 Muertos! se titulaba a 6 columnas, agregando en su bajada que el “avión Lan con turistas cayó al mar en Pto. Williams. 26 heridos”.

Aquello sólo era el punto de partida de una historia, lamentablemente real y que no sólo tendría un efecto mediático, también quedaría en el inconsciente colectivo de miles de magallánicos que hasta hoy asocian el nombre Bae a una tragedia en los mares australes.

Los antecedentes dieron cuenta de un charter de Lan Chile con 66 turistas a bordo, quienes tendrían como parada final Puerto Williams. Sin embargo, el destino, caprichoso e inexorable, se encargaría de que para 20 de ellos se convirtiera en la estación final.

El reloj se acercaba a las 15 horas con 30 minutos. El aviso del capitán y el avión se aprestaba para el aterrizaje en la pista del Aeropuerto Guardiamarina Zañartu. Sin embargo algo salió mal. La nave no detuvo su marcha, saliendo de la congelada pista para caer a las aguas del canal Beagle. En su loca carrera parte de su estructura se desprendió, por lo que el agua inundó la máquina en cosa de minutos.

De inmediato personal del aeródromo y vecinos concurrieron en ayuda. Se sumarían un remolcador y unidades de la Armada. El drama, la tragedia, la desesperación y el silencio.

Una infidencia

El reportero gráfico, jefe de Fotografía de La Prensa Austral, José Villarroel, recuerda cómo tuvieron conocimiento del hecho: “Fue un informe de último minuto entregado por Radio Nacional a través del periodista Armando Cárcamo. De inmediato comenzamos el ajetreo y las gestiones para intentar viajar. Fuimos al aeropuerto, pero no había posibilidad por la carencia de vuelos, así que hubo que esperar al otro día y junto a El Mercurio y Canal 13 arrendar un charter para llegar a Williams”.

Villarroel recuerda su primera impresión de la tragedia. Para un hombre de “mil batallas periodísticas” no es fácil estremecerse ante situaciones incluso límites, sin embargo, reconoce que lo que vio desde el aire resultó sobrecogedor: el avión cubierto por el agua.

“Antes no era como ahora, las cámaras no permitían ráfagas. Trabajábamos con lo mejor de la época, las diapositivas, y apenas divisé el aparato desde el aire sabía que sólo tenía para un disparo. Luego había que esperar el revelado”, recuerda.

Claro que a diferencia de hoy, no fue llegar y comenzar a trabajar libremente recopilando antecedentes y tomando fotografías. Puerto Williams era administrada por la Armada. Era un territorio estratégico y el registro de imágenes era prácticamente prohibitivo. “Tienen que ir a hablar con la autoridad marítima y entregar el rollo, acá no se puede sacar fotos’ nos dijeron funcionarios de la Armada, quienes nos condujeron ante su jefatura casi como detenidos. Mientras esperábamos y aprovechando el descuido saqué el rollo y lo cambié por otro. El que contenía las fotos pasó a manos del periodista de Canal 13 Pablo Honorato, quien regresaba el mismo día y entregó el material a La Prensa Austral. Horas después yo respiraba tranquilo y, más aún, cuando me avisaban desde Punta Arenas que la foto estaba buena”. El registro sería reconocido como fotografía del mes por la prensa nacional.

Entrevista al piloto

Tras el accidente se inició una larga investigación, donde se determinó que los pilotos no tenían ninguna responsabilidad penal. Paralelamente la Dirección de Aeronáutica concluyó que la tragedia se debió a un pobre planeamiento de aterrizaje, omitiéndose en el análisis los informes externos de compañías de seguros y consultoras (contenido reservado).

Doce años después del accidente el piloto del Bae, Rafael Achiardo, rompió el silencio concediendo una entrevista al periodista de La Prensa Austral, Edmundo Rosinelli.

En ésta recordó que el día de la tragedia “el tiempo era maravilloso, sin turbulencia, viento calma. Las condiciones meteorológicas eran inmejorables. El vuelo había sido tranquilo y agradable”.

Explica que el avión no tuvo adherencia a la superficie de la pista, por una capa de material que rociaron sin medir la cantidad. Luego, Achiardo recuerda que “no hubo gritos, No hubo nada. Fue todo muy tranquilo. La verdad es que cuando llegamos al final de la pista, con mi primer oficial veníamos frenando con todo. Lamentablemente no pudimos evitar la tragedia”.

Para el final otra autorreferencia. El recuerdo de este lamentable episodio e inicio de esta crónica surge coincidentemente justo cuando regresamos a Punta Arenas a bordo de un Bae (procedente de la Antártica), 29 años después de la tragedia.