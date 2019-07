A cerca de mil conductores le han cursado partes por estacionar sus vehículos en lugares prohibidos

“Uno puede entender que en determinado momento alguien se pueda estacionar mal, pero a veces hay situaciones extremadamente groseras, donde los vehículos no dejan paso al peatón”, dice el director de Inspecciones, Sergio Oyarzo.

Entre los meses de enero y junio de este año el Departamento de Inspecciones de la Municipalidad de Punta Arenas lleva alrededor de mil infracciones cursadas. Todas por conductores de vehículos que no respetan las prohibiciones existentes. Y eso que en estos cinco meses están contabilizados enero y febrero, que por estacionalidad siempre disminuye el movimiento, sobre todo de automovilistas.

Llegar a infraccionar a alguien no es la idea, dice el director de Inspecciones, Sergio Oyarzo. “El objetivo último es llegar a eso. Lo ideal sería que no tengamos que cursar partes, pero lamentablemente muchos conductores no entienden”.

Los incumplimientos son a diario, “pero los que más nos preocupan son aquellos relacionados con las normas de estacionamiento”.

La gente suele aparcar indebidamente. “Solamente en el sector central, en el período enero-junio bordeamos ya las mil infracciones cursadas por estacionamientos sobre la acera, bandejones centrales, muy cerca de la esquina, obstruyendo la visual con riesgo de accidente, ocupar lugares para personas con discapacidad o de buses escolares”, señala Oyarzo.

Llamado a cambiar

En este sentido, el director de Inspecciones formuló un llamado a los usuarios a tratar de modificar su comportamiento. “Uno puede entender que en determinado momento alguien se pueda estacionar mal, pero a veces hay situaciones extremadamente groseras, donde los vehículos no dejan paso al peatón, lo obligan a descender a la acera”. Por lo mismo aseguró que continuarán con los controles.

Aunque Oyarzo deja en claro que esto no es de ahora, “históricamente la Dirección de Inspecciones, como otras unidades municipales, siempre han tenido déficit de personal, y es un tema que el alcalde está preocupado para tratar de dotar de mayor recurso humano que permita hacer una mayor fiscalización”.

Otros ámbitos de fiscalización

A Inspecciones no solamente le compete la tarea de controlar los estacionamientos, también el comercio ambulante, las patentes comerciales, Ley de Urbanismo y Construcción, los permisos de edificación, patentes de alcoholes, locales nocturnos.

Sobre esto último, Oyarzo dijo que la fiscalización la realizan entre las 10 de la noche y la una de la mañana.

Para fiscalizar el horario de cierre de locales nocturnos tienen que pedir colaboración a Carabineros, “porque llegar a las cinco de la madrugada a un local que no ha cumplido el horario de cierre, con una cantidad de clientes al interior, muchas veces con trago o alguna otra cosita, el entorno no es de lo mejor. Y la forma de enfrentarse a los inspectores municipales es totalmente distinta si somos acompañados por Carabineros”, expresó Oyarzo.