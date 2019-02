A contar de hoy propietarios arriesgan multas desde los 48 mil pesos si no han registrado a sus mascotas

La municipalidad y la autoridad sanitaria, con la colaboración de Carabineros, tienen a contar de hoy la potestad de fiscalizar que los perros que se encuentren en la vía pública estén debidamente registrados, con su respectivo chips, o de lo contrario su propietario será sancionado.

Las multas establecidas en el Registro Nacional de Animales de Compañía, van desde los 48 mil hasta el 1.450.000 pesos. Asimismo la ley sanciona el maltrato, crueldad, abandono y las deficientes condiciones en que tenga a una mascota, lo que lleva a pena de presidio, multa e inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animal.

En el país se han inscrito unos 204 mil canes y casi 43 mil felinos, ello en un universo de 3,8 millones perros y 1,2 millones de gatos.

En el plano local, desde 2009 el municipio de Punta Arenas ha chipeado más de 20 mil perros y según información proporcionada por el Programa Yo Aperro a la fecha hay 3.579 solicitudes de inscripción, 1.290 de ellas aprobadas. Los procesos pendientes se deben principalmente a los trámites incompletos por parte de los dueños. En lo referente a gatos, hay 282 chipeados e inscritos y con solicitud en trámite 946 de un total de 1.500 cupos disponibles.

Las personas que no hayan cumplido con el trámite aún podrán hacerlo, no es que el registro vaya a cerrar, sino que desde hoy se procederá a cobrar multas a quienes no hayan ejecutado el procedimiento.

Mecanismo de inscripción

Para quienes todavía mantienen pendiente el trámite, este se puede hacer de dos maneras: asistiendo directamente al municipio con el certificado de un médico veterinario, denominado comprobante de existencia, que dé cuenta de las características, condiciones y el microchip del animal, la declaración simple de tenedor del animal, formato que se descarga directamente en www.registratumascota.cl o ingresando directamente en la página antes mencionada para este caso debe contar con clave única proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identifica o Chile Atiende, contar con uno de los certificados veterinarios que dé cuenta de las condiciones y características del animal a registrar, la declaración simple de tenedor animal. Para ello es fundamental que el perro o gato tenga implantado un microchip.

El municipio local aún se encuentra chipeando perros y gatos. En el caso de estos últimos a través de una empresa externa. Para ello se puede solicitar hora en el Programa Yo Aperro al teléfono 61-2200502/347 o los viernes en los operativos veterinarios. Este viernes se hará un operativo en la junta de vecinos Nº49, ubicada en Los Colonizadores Nº3415 y el próximo tendrá lugar en la junta de vecinos Nº36 El Pingüino, en Augusto Lutz Nº1007, ambos entre las 9,30 y las 12,30 horas. La atención se realizará por orden de llegada, sólo se atenderán perros, son entre 25 y 30 cupos. En ellos además de instalar el chip se entregarán antiparasitarios y se colocará la vacuna antirrábica.