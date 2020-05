A diez años de los “notebooks de palo” que recibieron estudiantes de la Escuela Portugal

El jueves, el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, entregaron notebooks a estudiantes de séptimo básico, como parte de las Becas Tic. Y siempre que este proceso se realiza en Punta Arenas, asoma el recuerdo de una insólita situación que se vivió hace diez años.

En abril de 2010, el acto de entrega de equipos computacionales se desarrollaba de acuerdo al programa, pero dos estudiantes de la Escuela Portugal, quedaron sorprendidos al ver que en la caja que les dieron, en vez de notebook, había un trozo de madera. Los “notebooks de palo” pasaron a la posteridad, y los chicos fueron conocidos en todo Chile, viviendo una exposición mediática que nunca se imaginaron.

Pasaron los años y ellos continuaron estudiando, recordando, a veces, el episodio. El Liceo Politécnico los recibió y allí egresaron de enseñanza media. Actualmente, comienzan a insertarse en el mundo laboral, tras seguir carreras de administración.

Nicolás Moya fue uno de los que vivió esa experiencia. En las imágenes de archivo de La Prensa Austral aparece sorprendido al ver los famosos notebooks. Ahora, confiesa que recordar esa etapa le provoca una mezcla de sensaciones.

“Fue algo cómico y rápido, pero no fue trágico. Yo tenía 12 años, no fue algo malo. Hay humillaciones peores que te puede hacer el Estado, tu país o personas. Me dio risa. Y lo otro que me impactó que me mandaban los micrófonos cada dos minutos. Eso fue incómodo. Y hasta el día de hoy me da incomodidad contar la historia completa”, comenta.

De ese día, recuerda que “fue cómico, porque te están preparando para ir a recibir algo a la biblioteca, nos íbamos, mis viejos iban a recibir este ‘pedazo de tabla’ dentro de la caja y 15 minutos antes de salir de clases y estaban mis viejos con la directora. De repente, me dicen: ‘Tenemos un problema con tu computador’ y mi papá diciendo: ‘¡Hay puros palos!’ y yo me reí. Llegó La Prensa Austral y tomó una foto donde salgo con una cara de sorpresa, pero estaba muerto de la risa. Salía un compañero sujetando los palos y se ve más sorprendido que yo”.

Pero si eso fue mediáticamente masivo para Nicolás Moya, la compensación lo fue mucho más. “A la semana siguiente, recibo una llamada de Junaeb o la subsecretaria de Educación, y de ahí me pasan con el nefasto de Lavín, que era ministro de Educación. Me pidió disculpas, que no iba a volver a pasar, con ese mismo tonito que usa ahora. A la semana siguiente, nos fuimos con mi compañera a Junaeb, y había como 50 mil medios (sic), todos los encargados de Junaeb, mis viejos. Nos hicieron entrar a sala para una videoconferencia con Lavín, y ellos hablando, pidiendo disculpas. Salimos y se acabó”, relató con la buena memoria de la que hace gala.

Lo otro que recuerda con gracia sobre el tema es que “esos computadores eran muy malos, el conector del cargador, a todos, no nos duró más de dos meses. Había que cambiarlos todos los meses. Supe de un compañero al que le explotó la batería. Ahora supongo que les darán equipos más decentes, pero de qué sirve dar computadores si eso no va acompañado de un cambio real en el sistema educacional, y que no sea solamente algo material”, reflexionó Moya, cuyo equipo le duró apenas unos cuatro meses.

El ex alumno de la Escuela Portugal recuerda que, cada tanto, le sacaban a colación el episodio. Tras estudiar Administración en el Liceo Politécnico, entró a la Umag, pero “con tanto paro y todo, me aburrí y busqué trabajo. Quizás siga estudiando, pero en otro lado. ¡Menos mal que no seguí! ¡Sí, porque con todo esto que está pasando…!”, reconoció Moya, que trabaja en una empresa haciendo labores administrativas.

La otra protagonista de esta historia fue Jennifer Vergara Mancilla. “Recuerdo la ceremonia y que, en la tarde, mi papá me avisa que no tenía computador, sino un pedazo de madera. En el colegio hicieron las gestiones para comunicarse con la prensa. Me dijeron que la caja que me habían dado tenía un pedazo de madera, que habían robado el notebook en Santiago, porque en ese tiempo no se abrían las cajas como ahora. Gracias a lo que nos pasó a nosotros, ahora abren las cajas antes de entregarlos”.

Reconoce que se sintió mal en ese tiempo. “Mis compañeros me molestaban harto, pero, como se supo por la prensa, se demoraron tres o cuatro días en traernos nuestros notebooks. Me llamaron de otras ciudades, porque fue un tema nacional”.

A diferencia de su compañero, el notebook finalmente, le sirvió: “Me duró unos tres años y después se quemó la entrada del cargador. Sé que él tuvo un problema pronto. En mi casa lo tengo guardado, sin batería”.

Jennifer continuó con sus estudios en el Liceo Politécnico y actualmente en Santo Tomás. A diez años de ese episodio, estima que se sentó un precedente, que permitió que ahora haya una revisión antes de entregar los computadores, “porque ahora es más el bullying que antes y es más complicado para los niños”, concluyó.