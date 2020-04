A fin de año se apaga el silbato del pito del legendario árbitro Exequiel Vidal Sánchez

Nacido hace 73 años en la localidad chilota de Rilán Llegó siendo un adolescente a Punta Arenas junto a su familia y el gusto por el deporte lo llevó a jugar fútbol y básquetbol. Un curso de arbitraje de baloncesto lo llevó a cambiar de rol en las canchas y se convirtió en un clásico, con un estilo riguroso y de carácter, que lo llevó a ganarse el respeto de los jugadores. Su hermano Luis también arbitró, pero fútbol

Su figura alta y delgada dejará de recorrer las canchas de básquetbol a fin de año. Exequiel Vidal Sánchez quiere que se termine de una buena vez esta maldición del coronavirus para disfrutar su último año impartiendo justicia. A sus 73 años (nació el 11 de enero de 1947 en Rilán, Chiloé) ya quiere dedicarse a descansar y disfrutar de su casa, rodeado de su perros y gatos en el sector de Playa Norte. Mientras espera, como todos, a volver lo antes posible a la normalidad, recordó su trayectoria, que lo llevó a conocer todo el país e incluso dirigir en Argentina.

Siendo apenas un adolescente llegó junto a sus padres Luis Vidal Rogel y María Sánchez Mansilla, y su hermano Luis. “Llegamos por el terremoto del año 60, porque perdimos todo: casa, terreno, animales y lo que salvamos, se vendió y nos vinimos a Punta Arenas, porque teníamos una tía acá”, parte recordando.

Una vez instalados en el que sería su ciudad definitiva, comenzó a jugar fútbol, pero “como tenía muy mal genio, terminaba expulsado de los partidos y dije ‘no juego más’ y lo cambié por el básquetbol. Empecé como a los 16 años, estaba haciendo el Servicio Militar y un teniente que jugaba básquetbol por el Pudeto me dijo que yo iba a ser su ayudante, así que me hice como el utilero del equipo y un día, en el barrio, la Agrupación de Arbitros de Básquetbol pidió gente para hacer el curso y los clubes comenzaron a enviar de a dos personas. Me presenté, salí bien y comencé a arbitrar como a los 18 años. El ‘Pato’ Mladinic empezó a los 16, él jugaba por el Sokol”, apuntó sobre quien fue un compañero de muchas jornadas en el arbitraje adentro del rectángulo cesteril.

Pero su carrera no fue gradual, porque de inmediato lo pusieron a dirigir las series de honor. “En ese tiempo, los que estaban designados no fueron nomás. Yo estaba con Patricio (Mladinic) y se jugaba una final, con seleccionados chilenos jugando en Punta Arenas, con muy buenos equipos. Y arbitramos la final. Pero desde esa fecha nos respetaron a mí y al ‘Pato’. El era un muy buen árbitro, muy técnico y como yo tenía un carácter fuerte, nos complementábamos perfectamente. Había jugadores complicados, estrellas en ese tiempo. Lo primero que hacen los jugadores es presionar al árbitro para ver su parte débil, pero como no pudieron con nosotros, sacamos bien el partido”.

Desde entonces, no solamente dirigió en Punta Arenas, sino que comenzó a ir a campeonatos nacionales en todo el país, “con ‘Pato’, nos bajábamos del aeropuerto y ya nos estaban llamado de Santiago para volver”, subraya.

“Gracias al básquetbol conozco mi país, sólo me faltó arbitrar en Puerto Williams”, acota para complementar que dirigió cotejos de la selección chilena o duelos internacionales con equipos argentinos. En sus últimos años, destaca su participación en los Juegos de la Araucanía.

Exequiel Vidal señala que nunca dejó de arbitrar, desde que partió a los 18 años hasta ahora, que la pandemia lo tiene sin poder arrancar su última temporada. “Llevo 52 años arbitrando sin parar. Nunca me he aburrido, es que esto es como un bichito, igual que el jugador. Hay algunos que no pueden estar sin ir a la cancha, lo mismo pasa con los árbitros. Uno se ‘envicia’ con esto. Lo único que actualmente no puedo arbitrar son campeonatos nacionales, pero a nivel local, teniendo buen estado físico, buena vista, el reglamento uno se lo sabe, la mecánica; entonces uno no tiene problemas”, asegura Vidal.

Su complexión delgada lo ha acompañado siempre, y aunque está permanentemente preparado físicamente, “uno ya no tiene la velocidad de un muchacho joven, de 25-30 años, pero uno sabe ubicarse en la cancha, manejar un partido, hay jugadores difíciles que hay que saberlos llevar y ya no me hago problemas, con los años pasan a ser mis amigos, yo ahora considero que los jugadores de Punta Arenas son mis amigos”, recalcó.

-¿Y han cambiado mucho los jugadores desde la época que empezó a la actualidad?

– “Los de antes eran más complicados. Había partidos con cinco expulsados, y a la semana siguiente igual. Una vez me agredieron, pero fue porque fui a defender a un amigo árbitro, Samuel Cabezas, que en paz descanse. Le tiraron un golpe y yo me crucé y me llegó a la cara, así que fue una situación fortuita. Había garabatos, pero no de parte de los jugadores, sino del público. Había mucha presión en las finales, pero como tengo un carácter muy fuerte, sabía manejarme en la cancha”.

A pesar de que reconoce que antes los jugadores lo complicaban, no quiso “echar al agua” a ninguno, porque “sería muy deshonesto de mi parte”, pero de que había fregados, los había. Al mismo tiempo, dice que no hablaba con nadie ni pedía ayuda a ningún jugador para que calmara a algún compañero con las pulsaciones altas.

Su mejor recuerdo, en Argentina

Para Exequiel Vidal, el partido que se le viene a la mente como el más difícil de su carrera fue en Argentina, en Bahía Blanca, donde le tocó impartir justicia en una final entre el local Olimpo y Estudiantes. “A mí no me tocaba, pero un dirigente argentino me lo pidió, porque me vio arbitrar en una gira que Sokol jugó en Argentina. Esa vez había un juez de Cipolletti (provincia de Río Negro) y otro de Córdoba y ninguno de los dos llegó, parece que le tuvieron miedo al partido. Me preguntaron si quería dirigir, y cuando entré a la cancha, los jugadores me miraban como bicho raro y todos trataban de hablar conmigo, pero como nosotros no decíamos nada. Había grandes jugadores, seleccionados: Cabrera, Alvarez-Rojo, Allende, uno que había venido a Punta Arenas a jugar y que me dijo al final: ‘A mí no me gustan los árbitros, los odio, pero son un mal necesario, sin árbitros no podemos jugar, por más estrellas que seamos’. Y yo le dije ‘bueno sí, acepto tu comentario’”, recuerda.

Y como toda final, más en Argentina, la adrenalina estaba a full y hubo tres expulsados. “Las barras eran como de 200 personas, con banderas, carteles, gritos exaltados, pero no hacía nosotros. El primer tiempo fue una taza de leche, pero en el segundo, se nos complicó el partido. Empezaron a codearse, empujarse y yo fui el primero en echar a uno y mi compañero expulsó a dos más. Hubo una trifulca, nos fuimos a la mesa, pero no reaccionaron. Después, un jugador de Estudiantes se fue en bandeja y anotó, y el otro le pegó un golpe de puño, directamente. Se armó otra trifulca y quedaban dos segundos, pero nosotros terminamos el partido, no se jugó lo que restaba”.

Reconoce Vidal sí que en sus inicios era más estricto, y que se fue relajando con los años. “Yo ahora voy a encontrarme con amigos, pasar el tiempo y mantener mi estado físico”.

En cuanto al nivel de los jugadores, apunta que en lo técnico ha habido cambios, pero que ahora hay menos ambiente, “es todo más tranquilo”.

Y claro, porque Exequiel Vidal vivió toda la época de los partidos en el antiguo Gimnasio “Cubierto” de la Confederación, donde actualmente está el Casino Dreams, y que se vivían con tribunas repletas y un ambiente que no ha vuelto a repetirse. “Era una fiesta, cuando había partidos importantes hasta quedaba gente afuera, las entradas para el partido del domingo se agotaban dos y hasta tres días antes luego de ponerse a la venta. Yo recuerdo con mucha nostalgia esa época. Ahora se juega más limpio, los jugadores son más jóvenes; antes eran más experimentados y mañosos. Los de ahora son más correctos y sanos”.

Su hermano colega

Luis Vidal, su hermano dos años menor, fue por años juez, pero de fútbol. Y a pesar de que compartían función, Exequiel Vidal nunca fue a verlo dirigir, por lo que no se atreve a hacer una comparación: “Para serte sincero, no lo vi arbitrar, simplemente porque estaba en otra cosa. Cuando me retiré del fútbol lo hice para siempre. Igual lo veo de muy bajo nivel, si igual jugué. Por Palestino, Progreso, las ligas comerciales, era centrodelantero”.

Su hermano abandonó el referato hace algunos años, “yo soy el porfiado, jajaja, pero éste es mi último año. Recuerdo que hice una apuesta a uno de mis colegas, que ya no está, Jacinto Vásquez, un gran amigo, al que le dije que lo iba a superar en el arbitraje, estando vivo o muerto. Falleció hace unos diez años, pero estoy seguro que con 80 todavía estaría arbitrando algunos partiditos”.

Pero Vidal decidió colgar el silbato, para dedicarle más tiempo a su casa, y por eso, fue bajando la cuota de partidos. “Antes yo dirigía 8-9 partidos al día y antes se jugaba la Liga Comercial, Segunda Serie, Primera Serie, los infantiles, se jugaba todo en el mismo gimnasio. Ahora ya no es tanto, no arbitro más de cuatro partidos”. Igual, en los últimos años ha ayudado a nuevos jueces, como “Nelson Vergara pintaba para buen árbitro. Les enseñé a muchos la mecánica del juego, a leer el reglamento e interpretarlo, señalizaciones. En este momento tenemos buenos árbitros jóvenes, que es lo bueno. Algunos les faltan algunas cositas, que se van aprendiendo en el camino. Lo que tienen que mejorar son las señalizaciones, porque confunden a los entrenadores, los jugadores, y ahí es donde vienen los reclamos”, critica.

Así vive Exequiel Vidal su último año en las canchas, donde recalca que está para servir al básquetbol y que se irá calladito, tal como llegó. No se arrepiente de haber hecho de los gimnasios su segundo hogar, porque ganó muy buenos amigos que lo ayudaron mucho en los últimos años, sobre todo después del desborde del río de las Minas en el año 2012, que arrasó con su casa y para peor, se llevó todos los recuerdos deportivos, entre ellos las fotografías, que atesoró, pero que a pesar de todo se mantienen en su memoria.