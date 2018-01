A la subdirectora de Recursos Humanos no le gustó el titular de La Prensa Austral

Para la subdirectora de Recursos Humanos del Servicio de Salud Magallanes, María Rosa Fernández, el traslado entre el antiguo Hospital de Porvenir y el nuevo edificio (separados por pocos metros) fue de absoluta normalidad, fluido y con la colaboración y buena disposición de todos los funcionarios. La atención -dijo- se inició a las 8 de la mañana con el Servicio de Urgencia en ambos recintos, cerrándose a las 13 horas en el hospital antiguo.

El traslado de hospitalizados (7 pacientes, uno se derivó después a Punta Arenas) partió con absoluta tranquilidad a las 9 horas en las ambulancias, procedimiento en el que colaboró el equipo del servicio que la acompañó desde el día anterior. Añadió que no surgieron mayores inconvenientes y que la situación que se vio en el área de alimentación se solucionó conversando e incluso, el transporte de equipos se efectuó exento de problemas.

En cuanto a los usuarios, indicó que aunque no hubo mucha afluencia de público, la atención fue normal y éste disfrutó del mayor espacio y comodidad del nuevo edificio. Y sobre el movimiento del personal que busca aumentar la dotación, dijo que se reunió de nuevo con ellos anteanoche, donde consideró sus puntos de vista que dijo respetar, donde “las formas de arreglar las cosas es conversando”.

“Al conversar se evita que terceros emitan opiniones sin conocimiento, entonces nos aclaramos temas mutuamente y quedamos con compromisos adquiridos. Hoy día (ayer) no he visto a los dirigentes, pero terminamos una conversación que corresponde a profesionales de la salud”, resumió. Evitó referirse al apoyo que los gremios recibieron del Comité de Defensa de Porvenir acotando que no le corresponde referirse a su accionar.

Molesta con titular

María Rosa Díaz terminó quejándose del titular de ayer de La Prensa Austral, que hacía referencia a que “Salud le quebró la mano a los fueguinos”, acotando: “me molestó, pero más que nada me dolió, porque nunca ha sido la intención del Servicio de Salud, donde llevamos en este proyecto más de 10 años y conocemos desde que vimos el terreno”.

“Todo se ha hecho con tanto cariño que me dolió, porque partimos hace 38 años trabajando en el servicio público del mismo hospital y creo que los fueguinos no merecen ese titular. Aquí nadie le ha doblado la mano a nadie, todo lo que estamos haciendo es por cariño, por respeto efectivo a los fueguinos, no es al revés. Creo que el mensaje es: conversemos”, cerró.