Fuerte impacto en el sector Salud provoca muerte de enfermero Eduardo Velásquez

Los funcionarios de la seremi de Salud tuvieron un amargo despertar este martes. En la madrugada habían perdido a un amigo, un compañero, un guía, que durante los últimos 30 años ejerció su profesión como enfermero y epidemiólogo en el Servicio de Salud y a partir de 2005 en la secretaría regional ministerial del ramo.

Eduardo Velásquez Muñoz murió a los 65 años de edad víctima de un cáncer que lo acompañó en los últimos años. Fue un gran impulsor de la instalación y ejecución a nivel local del Programa Nacional de Inmunizaciones, liderando innumerables campañas de vacunación.

Su deceso se produjo en el Servicio de Pensionado del Hospital Clínico a las 4 de la madrugada de este martes.

En agosto de 2003, concedió una entrevista a La Prensa Austral donde recordó que llegó a los 10 años a Magallanes y egresó del Liceo San José. Estudió enfermería en la Universidad Técnica del Estado. Entre sus aficiones, mencionó escuchar música orquestada y de los años 70. Disfrutar el campo y la naturaleza, leer y cuidar de las plantas de interior, además de compartir en familia con amigos y sobrinos. En esa época era docente part time en la Universidad de Magallanes e Instituto Santo Tomás.

– ¿Cuál ha sido su peor pesadilla profesional?

– “Intentar ser consecuente con los estilos de vida saludable que uno promueve y las amenazas de guerra bacteriológica”.

– ¿Cuándo siente que los magallánicos estamos siendo “vacunados”?

– “Cuando nos vemos obligados a viajar y tenemos que pagar $292.732 (agosto de 2003) por un pasaje aéreo a Santiago y leemos en los diarios de la capital ofertas de líneas aéreas que ofrecen, por el mismo precio, llevarte a Sudáfrica”.

– ¿A qué Velásquez famoso le habría gustado parecerse?

– “A Velázquez, el pintor español, por el don y el talento de poder plasmar en una tela, color y sentimientos”.

– ¿Qué destacaría como su mejor esfuerzo para llevar una vida saludable?

– “El no fumar, el incorporar caminatas por la Costanera, esporádicamente. Ahora falta asumir que uno tiene que comer para vivir y no vivir para comer. También el no comer las tres “P” (pan, pastas y postres)”.

– ¿Qué posible epidemia nos puede pillar mal parados?

– “Toda enfermedad transmisible, no inmunoprevenible y para la cual toda la población sea susceptible”.

– Si tuviera que hospitalizarse, ¿qué establecimiento elegiría?

– “En la ciudad y como cotizante de Fonasa, en primer lugar, el Hospital Regional, uno de los mejores del sistema público nacional y si es una situación de urgencia, el establecimiento más cercano”.

– ¿Contra qué no existe vacuna?

– “-Contra la violencia de-satada en las calles que crea inseguridad dentro de las familias.

-Contra el descrecimiento y la desmotivación.

– Contra el alcoholismo y la drogadicción que afecta a jóvenes y adultos”.

– ¿Qué le dice esta antigua frase de “a palabras infecciosas, oídos penicilínicos”?

– “Que el oído puede filtrar los mensajes mala onda pero, cuando es sobrepasado, hay que optar por antibióticos de última generación”.

– ¿Qué lo llevó a elegir una profesión donde el predominio femenino es claro?

– “Uno tiene intereses por áreas. En lo personal, lo biológico y lo social, más el hecho de visualizar que exitían áreas no cubiertas por mujeres”.

– ¿Cuál es la enfermedad profesional de los enfermeros?

– “Ser trabajólicos, con un sentido de responsabilidad muy alto y un grado importante de irresponsabilidad en el autocuidado”.

– ¿Cree que alguna vez habrá “epidemia” en materia de salud mental?

– “La epidemia ya está instalada. Hay que evitar contagiarse. Aún es tiempo de generar anticuerpos protectores, como por ejemplo, ver televisión en forma dosificada, apagar el celular, evitar ser víctima del consumismo, privilegiar la comunicación y la vida familiar. Valorar la naturaleza y educar en la tolerancia, la empatía y el respeto entre las personas”.

– ¿En qué cree que como región necesitamos una profilaxis?

– “Profilaxis que permita dejar de lado el pesimismo e internalizar todo el potencial que existe en nuestra región de forma de “inyectar” una corriente positiva”.

– ¿Ha pensado en cómo le gustaría morir?

– “Sí, de forma fulminante. De tener una patología terminal, no me gustaría que me prolongaran la vida en una Uti. De tener una muerte accidental, estar disponible para dejar todo lo que pueda ser útil a otra persona”.

– ¿Qué le parece esta frase: “las enfermedades son los intereses que se pagan por los placeres”?

– “Es una frase que tiene validez para muchas enfermedades. Ejemplo, la buena mesa y su asociación con las patologías coronarias. En el caso del Sida y Hepatitis B, es U.F. más intereses”.