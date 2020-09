A los 92 años falleció en Santiago el ex intendente de Magallanes marcado por el “puntarenazo”

En marzo pasado viajó por última vez a Magallanes, quien fuera intendente durante la dictadura entre diciembre de 1981 y diciembre de 1984. Fue en febrero del último año de gestión que el entonces Presidente Pinochet enfrentó la primera manifestación en su presencia en la Plaza de Armas Muñoz Gamero.

En su residencia en Santiago y a la edad de 92 años falleció a las dos de la madrugada de ayer el general en retiro Juan Guillermo Toro Dávila, quien fuera intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena durante el régimen militar.

Toro Dávila asumió en la intendencia de Magallanes en diciembre de 1981, cargo que ejerció hasta diciembre de 1984 cuando fue sucedido por el general Luis Danús Covián, fallecido en 2013.

Había nacido en Curicó el 8 de diciembre de 1927 y el 12 de febrero de 1953 contrajo matrimonio con Angela Tassara Jiménez, 88 años, quien lleva los últimos dos postrada en cama. De este matrimonio nacieron tres hijos: Luis Guillermo, Ricardo (actual director nacional de la Onemi) y Alejandro Toro Tassara.

Sus restos eran velados ayer tarde en la capilla del Parque del Recuerdo donde serán sus funerales a las 14 horas de hoy.

Algunas personas que lo conocieron cuando ejerció como intendente lo recordaron como un hombre de carácter fuerte y que pensaba cómo desarrollar mejor la zona de Magallanes. Entre sus obras se destaca el haber apoyado fuertemente el crecimiento de la Universidad de Magallanes y de haber avanzado en aspectos de regionalización y de establecer leyes de excepción, como también explorar en nuevos negocios para diversificar la productividad económica, contándose entre ello el área del carbón.

Sin embargo, uno de los hechos que lo marcó en su gestión fue la primera manifestación ciudadana ante la presencia del entonces Presidente Augusto Pinochet y que se conoce como el “puntarenazo”. Ello ocurrió en pleno acto cívico militar cerca del mediodía del 26 de febrero de 1984 en el marco de la visita presidencial cuando Pinochet y el fallecido ex intendente Toro Dávila permanecían junto a las demás autoridades de la época en el palco en el asta monumental de la Plaza de Armas Muñoz Gamero. El acto terminó con 16 personas detenidas y muchas de ellas pudieron refugiarse en el patio de la iglesia Catedral.

Entrevista con

La Prensa Austral

A comienzos de 2013 Juan Guillermo Toro Dávila dialogó con La Prensa Austral tras un viaje a la Antártica como presidente del Instituto O’Higginiano.

Parte de esa entrevista fue lo siguiente:

– ¿Cómo recuerda lo sucedido el día del “puntarenazo” en su cargo de autoridad regional?

– “El “puntarenazo” fue algo que se fue formando de a poco. Yo sabía que se estaba conformando un grupo, pero, cuando sucedió, una vez adentro de la Catedral, ya era muy difícil poder actuar”.

– ¿Qué pasó, puntualmente, durante el paso de Pinochet?

– “El Presidente, el general Pinochet, a pesar de que yo le dije que no era conveniente pasar por el lugar de la manifestación, advirtiéndole de los problemas en la reja aledaña al pabellón nacional que se iba a izar a las 12 del día, decidió pasar. Recuerdo que le dije: ‘General, por qué no pasa por otro lado y llega por el centro’, pero él se negó y decidió hacer el recorrido programado. Los manifestantes estaban ahí frente a la plaza y empezaron a gritar consignas en la calle, tomamos detenidos a algunos, porque estaban en la calle en ese minuto, mientras se desarrollaba la ceremonia en la plaza. La gente gritaba “asesino” y cosas por el estilo. Fue bastante complicado en ese momento, pero, una vez terminada la ceremonia, no hubo más problemas”.

– ¿Considera usted esta manifestación como la catapulta para las que vinieron después en otras ciudades?

– “Claro, puede ser. Fue la primera aquí, imagínese que en mis años de intendente, siempre autoricé las reuniones de la oposición para que la gente se expresara. Yo nunca fui partidario de reprimir a la gente durante el gobierno militar, había que dejar que participaran y, normalmente, no tuve problemas”.

– ¿Fue ésta la única oportunidad en que tuvo problemas y la más difícil de controlar?

– “Fue la única y no estaba preparado, los manifestantes empezaron a actuar y lo peor es que fue dentro de la Catedral, aprovechando el refugio de la Catedral. Eso me molestó mucho”.

– ¿Qué acciones se tomaron después de eso en contra de los manifestantes?

– “Nada. Yo tenía gente de seguridad adentro de la iglesia y le pregunté al general Pinochet si debíamos actuar. ‘No, no haga nada’, me dijo”.

– Al margen de ese episodio, ¿cómo evalúa su trayectoria como intendente en Magallanes?

– “No porque venga de mí, pero creo que fue una buena trayectoria. Hice muchas cosas. Recorrí todo Magallanes y, gracias a eso, le tomé mucho cariño a la región. Creo que es una zona que queda dentro del corazón, es difícil olvidar todos los años vividos aquí. Yo no soy de Magallanes y antes de mi designación no había estado en la zona, por eso, lo primero que hice fue recorrer la región para después ver qué hacer, me puse la camiseta de Magallanes”.

El fallecido general Toro Dávila también enfrentó la justicia en 2017 cuando fue detenido por orden del ministro Carlos Aldana a raíz de la desaparición de Reinaldo Jeldres el 19 de septiembre de 1973, cuando el ex intendente fue jefe de plaza en la zona de Chillán.