A los 94 años muere vecina pionera Peggy Mackay

“Estoy impresionada, no esperaba nunca tanto. Y justo ahora que estoy llegando al fin de mi camino. Me faltó llorar no más”, señaló el pasado 5 de marzo, la vecina pionera, de raíces escocesas, Peggy Mackay Mac-Donald, tras ser distinguida por el municipio de Punta Arenas en el Día Internacional de la Mujer.

Su deceso se produjo este martes en esta ciudad a siete días de cumplir los 95 años. Nació el 31 de marzo de 1925 y había enviudado de otro pionero, John Fell.

Sus restos son velados en la iglesia Anglicana Saint James, de calle Waldo Seguel, y sus funerales tendrán lugar a las 11 horas de hoy.