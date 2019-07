A pagar una multa de hasta 147 mil pesos se exponen conductores particulares que circulen por calle 21 de Mayo

“Faltó una marcha blanca antes de sacar partes como loco”, dijo un conductor molesto que ayer fue infraccionado por ingresar a la llamada “zona cero”, donde se realizan trabajos en la vía pública.

En 21 de Mayo, entre Balmaceda y Errázuriz, comenzaron las obras de mejoramiento de los espacios públicos contratadas por la seremi de Vivienda y Urbanismo.

Esto implicó eliminar media franja. O sea, enangostar la vía. Los encargados de Tránsito (llámese Transportes y dirección del Tránsito) optaron por restringir el paso de los vehículos particulares.

Solamente puede circular por ahí la locomoción colectiva, buses, colectivos y taxis básicos.

Señalización

La empresa constructora a cargo de los trabajos cumplió con instalar las señales que le pidieron.

Lo que La Prensa Austral pudo constatar en terreno es que en Avenida Independencia, al llegar a calle Chiloé se instaló un cartel de color naranjo con la leyenda: “21 de Mayo- H. de Magallanes sólo locomoción colectiva”.

El problema es que en ese tramo los automovilistas pasan muy rápido y es muy difícil que alcancen a leer la advertencia.

Después, cuando viran a la izquierda, para tomar 21 de Mayo, pasado unos metros Independencia hay otras dos señales (a la izquierda y derecha), de color blanco con letras negras que avisan de la prohibición de ingresar, “excepto locomoción colectiva y taxis”.

Infracciones

Mientras que los conductores que bajan por calle Balmaceda, recién al llegar a la esquina de 21 de Mayo tienen dos señaléticas, en ambas veredas, que advierte que no se puede virar a la izquierda, “excepto locomoción colectiva y taxis”.

Sin embargo no figuran señaléticas que entreguen vías alternativas para quienes bajan por Avenida Independencia. Si bien no se puede virar a la izquierda no se informa de una vía alternativa. Solamente se presume que los vehículos particulares deben seguir hasta la Costanera.

Pero lo que más molestó a los automovilistas, al menos quienes llamaron a La Prensa Austral, es que fueron notificados de una infracción por pasar por 21 de Mayo. Según ellos sin antes poner sobre aviso a los conductores.

Lo otro que no se entiende es que dicha restricción sea sin horario. En las noches, después de las 21 horas no se justifica la medida, según los conductores.

Lo mismo los sábados en la tarde y el domingo.

Este jueves, tanto personal de Carabineros como fiscalizadores del Ministerio de Transportes, notificaron una serie de infracciones a conductores por no respetar las advertencias instaladas. Las multas van desde 1 UTM ($49.033) hasta 3 UTM ($147.099) y son aplicadas por el Juzgado de Policía Local competente.