“A pesar de las dificultades han logrado una movilidad tremenda”

La posibilidad cierta de demostrar que es posible siempre ser mejores y sacar fuerzas de la adversidad, es lo que ha quedado demostrado por los residentes del Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (Eleam) Magallanes quienes dieron vida al taller Karate Inclusivo del Club Deportivo Shito Ryu, impartido por el maestro de karate Mario Andrade. “La mayoría de los adultos mayores está en sillas de ruedas y tienen más de 70 años, pero han logrado una movilidad tremenda y han aprendido una serie de bloqueos y golpes de karate, a pesar de las limitaciones han logrado usar ambas piernas. Algunos tienen secuelas de accidentes cerebrovasculares y se han logrado activar. En un año y medio aprendieron y lo siguen perfectamente esa es la alegría que tenemos”.

El maestro explica que se trata de una iniciativa financiada por el Consejo Regional a través del 6% FNDR Deportes. “Logramos un proyecto del 6% regional, durante el año pasado se realizaron dos niveles. Esta actividad fue el cierre del tercer nivel”.

El equipo está compuesto por un kinesiólogo, personal training, un terapeuta ocupacional y paramédico, además de tres instructores de artes marciales.

“Se espera que se pueda retomar a partir del próximo mes, para lo cual se están buscando los fondos porque hay que mover un equipo y conseguir la implementación. Estamos en esa lucha”, dijo Mario Andrade.

Uno de los alumnos que dio vida a esta actividad fue Miguel Campos Gallardo, de 78 años, quien valoró la iniciativa: “Estamos practicando un ejercicio que nos va a ayudar a mejorar la salud, al mismo tiempo que aprendemos a defendernos, hacemos ejercicio para poder hacer trabajar el cuerpo. No había practicado antes, no me ha costado mucho a medida que van enseñándonos voy practicando”, comentó Campos, quien vive hace seis años en el Eleam.

En tanto, Enrique Díaz Paredes, de 71 años, quien vive hace más de un año en el Eleam Magallanes, comentó que “me parece bien el taller, me gusta hacer deportes”, al tiempo que recordó que de joven le gustaba el fútbol. Asegura que no le ha costado tanto la práctica de estos ejercicios “y es bueno, porque se aliviana el cuerpo porque estamos mucho tiempo sentados”,

Otra residente del Eleam Magallanes, Silvia Pérez Cárcamo, destacó que en el Eleam también tienen talleres de teatro, artesanías, entre otros, que hacen que siempre estén aprendiendo cosas nuevas.