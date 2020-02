A petición de vecinos, no se reemplazarán las barreras amarillas

Más de 40 millones se han destinado a la reparación de señalética en Punta Arenas.

Son más de $40 millones los que la Municipalidad de Punta Arenas ha debido destinar a la reparación de semáforos y señalética que han sido dañados o arrancados en los distintos hechos de violencia que se han producido tras el estallido social. Se trata de un balance preliminar, que incluye lo que se ha reparado y rehabilitado desde octubre del año pasado.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, comentó que desde esa fecha se han destinado $20 millones a la reparación y habilitación de semáforos, buscando mantener operativas 55 unidades dañadas. Es tanto que para la reparación de señalética, se han invertido alrededor de $20 millones, entre letreros y bayas, que han sido dañados o quitados, y que hay que reponer.

“Carteles con el nombre de calles, ceda el paso y otras señalizaciones deben ser reparadas, ello sin contar con los trabajos de pintura y de demarcación que se habían realizado a fines del año pasado, pero que, producto de las quemas, se han dañado o perdido y hay que volver a pintarlos”, comentó el alcalde de Punta Arenas.

Lo que no se ha sustituido son las barreras amarillas porque los vecinos residentes de los sectores afectados han pedido que no las repongamos porque son sacadas para hacer barricadas. “Esto no ha sido repuesto, pero hay que recordar que se instalan por seguridad para los peatones, al igual que los semáforos y las señalética están para dar mayor seguridad a los peatones y a los automovilistas”, dijo.