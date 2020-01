A prisión carabinero y tres civiles acusados de narcotráfico

El vasto operativo antidrogas desplegado por el OS-7 el lunes 30 de diciembre en distintos puntos de Punta Arenas y que demandó una serie de allanamientos a inmuebles, arrojó como saldo cuatro detenidos, entre ellos un funcionario de Carabineros, y la incautación de drogas y bienes. Tras la audiencia de formalización, realizada el último día del año 2019, se determinó imponer la prisión para todos ellos, mientras dure el proceso de investigación, fijado en tres meses, por tráfico de drogas. Fernando Villagrán López, de 23 años y cabo segundo de Carabineros, cumplirá esta medida en el cuartel de Fuerzas Especiales de Río de los Ciervos, mientras que los demás involucrados, Andrés Miguel Lizama, de 26; Daniel Lemus Aguilar, de 23, y Julio César Vargas Argel, de 29, permanecerán en el complejo penitenciario de Punta Arenas, durante este período, según lo resuelto por la jueza Mónica Mancilla.

En la audiencia judicial, el fiscal Manuel Soto se refirió a la participación del ahora ex funcionario policial, que además de adquirir la droga, cada vez en mayores cantidades, prestó apoyo a uno de los implicados, Andrés Miguel Lizama, quien cumplía una condena de reclusión parcial domiciliaria nocturna. “En esas escuchas telefónicas que vinculan a Villagrán López, se hace presente que éste, en el transcurso de esta investigación, ha manejado al menos cuatro números telefónicos distintos”. En esas conversaciones con Lizama, no solamente se establecía cierto nivel de protección, sino también de información “en cuanto a cómo poder vulnerar la medida cautelar. ‘Conversa con tu abogado, llora que tienes que trabajar de noche para que te puedan revertir la medida cautelar, es muy re fácil hacerlo; simplemente tienes que pegarte un llanto para que te dejen salir de noche y cumpla la medida y puedas seguir trabajando de noche como lo haces siempre”. En estos diálogos, se da cuenta también de las intenciones del carabinero, de formar parte activa para crear su propio negocio.

En esa misma línea, el fiscal estima que las cantidades que adquiría Villagrán López no eran para su consumo personal: “Hay escuchas telefónicas en que él se jacta de que necesita más sustancia porque es para que prueben más personas, es decir, está facilitando la adquisición de clorhidrato de cocaína para terceros”.

La defensa del policía

A la solicitud de prisión para los cuatro involucrados se opuso el abogado defensor, Marcos Ibacache, quien, en particular al referirse al funcionario de Carabineros que, hasta el lunes estuvo en servicio activo, “no existe una participación directa de él. Primero hay que ver si se trata de un microtráfico o un tráfico en poder de uno de los imputados, que no conoce a mi representado, se encontraron 170 gramos de clorhidrato de cocaína. En casa de otro de los involucrados se encontró un gramaje menor, de 14 gramos, pero a mi representado no se le encontró sustancia alguna, ni siquiera elementos que permitan suponer que se dedicaba a la distribución. Los antecedentes que aporta la Fiscalía, dicen relación con la adquisición de sustancias y con contacto con uno solo de los imputados; de distribución entendemos que no, incluso el audio que se pudo escuchar no es claro respecto de que se esté dedicando a la distribución y venta de estas sustancias. Por ende, vamos a analizar la posibilidad de recurrir a la Corte respecto de esta resolución, que otorga la prisión preventiva”.

Asimismo, el abogado defensor añadió que este funcionario policial había realizado denuncias al interior de la institución, lo que terminó repercutiendo en su relación con sus superiores. “En diciembre del año pasado (2018) habría hecho una denuncia contra un oficial y que desde entonces, habría tenido una serie de intentos de sanciones y otras situaciones que motivaron que hasta el día de hoy estuviera con una licencia psiquiátrica, alejado del servicio, producto de una situación que indica”.

Pero no obstante ello, el fiscal Manuel Soto reiteró la conveniencia de las medidas adoptadas por el tribunal. “La investigación se origina a través de una denuncia que se realiza a personal de la unidad OS-7 de Carabineros, respecto de un delito de tráfico ilícito de drogas, dando cuenta de la participación activa de uno de los imputados. El proceso investigativo lleva alrededor de cinco meses, dando cuenta de la participación de los otros imputados, que fueron formalizados por tráfico y dos de ellos, por el delito de amenaza”.