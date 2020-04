A través de sus propios programas virtuales, niños cuentan cuentos, cocinan y hacen reír

Programa Centros de Creación del Ministerio de Cultura En las redes sociales Facebook (Cecrea Punta Arenas), Instagram (@cecreapuntaarenas) y YouTube (Cecrea_puq), se presentan videos y programación radial de los laboratorios creativos para niños, niñas y adolescentes, Radio TV Helarte y que también se emite por una aplicación para Android

Ya va más de un mes de encierro para miles de estudiantes como consecuencia de la crisis sanitaria, debido a la invasiva presencia del coronavirus. Tanto tiempo recluido forzosamente en casa puede ir disminuyendo la creatividad de los niños, ante una rutina que no les permite compartir con compañeros, jugar en la calle o ir al colegio. Así que con el fin de estimular la creación artística de ellos, el programa Centros de Creación, CeCrea, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se encuentran desarrollando actividades de difusión artística, que son protagonizadas por escolares, con cuatro ejes: coprotagonismo de los niños, jóvenes y adultos; desbloqueo creativo, trabajo colaborativo y convergencia social y disciplinaria.

De esta manera, “se desarrollan Laboratorios creativos, comunicaciones, maestranza y auto-gestionados agrupados o no bajo proyectos colaborativos, además de Escuchas Creativas como procesos transversales”, explicó la encargada de programación de CeCrea, Catalina Romo Escudero, destacando las distintas alianzas que han establecido en años anteriores con escuelas y liceos, juntas de vecinos, bibliotecas y con los campamentos de Par Explora Magallanes.

Sin embargo, este año, por la contingencia conocida por todos, optaron por realizar programación virtual apoyados por las redes sociales como Facebook (Cecrea Punta Arenas), Instagram (@cecreapuntaarenas) y YouTube (Cecrea_puq), teniendo disponibilidad de videos y programación radial de laboratorios creativos para niños, niñas y adolescentes a través de Radio TV Helarte, el nombre que alberga toda la programación online en las redes sociales. Pero además, se apoyan en la difusión con una aplicación para sistema Android, donde transmiten la programación radial, presentan foros ciudadanos participativos, además del respaldo de los laboratorios virtuales creados este año.

Incentivando e ingenio y la creatividad

Para ello cuentan con un sistema mixto de creación, que incluye Radio Teatro en Familia, realizado por Andrés Guzmán; Laboratorio Astro Monitos, a cargo de Sandra Ulloa; Cápsulas Sustentables, de Paulina Martínez; Laboratorio Super Vivientes, de Leonardo Navarro y Entrevistas de Escucha, facilitado por Patricio Riquelme.

Pero es en segundo módulo en el que los niños cobran protagonismo con sus programas. Ya se ha emitido, por ejemplo, “Ríete con Andrés”, de ocho años, que presenta un segmento de cápsulas humorísticas.

“Busco chistes, los practico y los grabo. Me inspiro en Baby Chiste, que es un youtuber que me gusta mucho y que lo veo hace como dos años. Mi programa consiste en contar chistes para toda la gente, pero que no ofenda a nadie. Me sentí emocionado por mi primera vez en la radio, porque a la gente le gustaron mucho los chistes y que me iban a enviar más para que los cuente”, comentó Andrés, que decidió realizar este programa porque “me gusta contar chistes a las personas y me gustaría seguir en esto”.

Pildoritas radiales

En tanto, “Alonso Te Cuenta”, es un programa de cápsulas radiales donde Alonso, también de 8 años, realiza una selección de micro cuentos y los relata a otros niños. “Me gustan los cuentacuentos y CeCrea. Dos programas ya salieron y este viernes se estrena otro. He leído ‘Tot’, ‘Guácala los miedos y ‘Las zapatillas del abuelo’. Hay cuentos como ‘Por qué los perros mueven la cola’ son muchos capítulos que puedo ir leyendo y ‘Las zapatillas del abuelo’ me hacen acordar de mi tata”. Alonso recalca que siempre le ha gustado leer, no solamente obligado ahora por el encierro.

Otro segmentos es “Adivinanzas!” donde todas las semanas distintos niños envían a través de audio sus adivinanzas y acertijos que son trasmitidos en la programación radial.

Mujercitas debutan

Y mañana será el estreno de “Niñas al poder!” Programa en video conducido por Julieta (8 años), Amelia (6 años), Ignacia (7años) y Fernanda (11 años) y que trata sobre temáticas variadas donde las niñas comentan y ponen en valor a mujeres de la historia que admiran, además de presentar sus recomendaciones musicales.

Amelia Guzmán comenta que hizo este programa porque “quería salir en las noticias, mostrar mi valentía y porque me gusta estar con mis amigas y más aún, haciendo un programa. Hemos grabado un programa que sale el viernes por el Facebook de CeCrea y la próxima semana haremos otro. Hacemos adivinanzas, leemos cuentos feministas (temática de género), decir lo que significa ser niña y mostrar artistas superpoderosas”.

Recetas y fútbol

Finalmente están las capsulas de video donde Simón (de 8 años) enseña recetas sencillas para cocinar, acompañados de comentarios sobre su pasión por el futbol, ya que para él, la mezcla perfecta es comida y futbol.

Todos estos programas se emiten los viernes en las distintas plataformas sociales desde las 16 horas y toda la semana, a través de redes sociales, CeCrea hace promoción de ellos, a través de afiches, y donde además, reciben los resultados que envían los niños de las misiones planteadas en los laboratorios nombrados anteriormente. En CeCrea apuntaron que la aplicación se debe solicitar al correo electrónico cristian.canete@cultura.gob.cl, lo demás es solo ingresar a las RR.SS de Cecrea Punta Arenas.

