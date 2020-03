Abogado constitucionalista: “El discurso del miedo sólo genera efectos positivos cuando la persona que escucha ese mensaje lo hace desde la ignorancia”

El académico Jaime Bassa conversó con El Magallanes y advirtió que el plebiscito del 26 de abril sólo se llevará a cabo de una buena forma si es que la gente participa informada.

Chile está viviendo un proceso que quedará marcado a fuego en los libros de historia. Pero el plebiscito constitucional, más allá de dirimir si se redactará una nueva Carta Magna para el país, ha generado la polarización y radicalización del proceso, marcado con hechos de violencia y hasta amenazas de muerte por parte de ciertos grupos extremistas.

Bajo este escenario es que El Magallanes conversó con el abogado y académico constitucionalista, Jaime Bassa, el que recalcó que “estamos viviendo un proceso constituyente bien particular, porque tenemos ciertas condiciones históricas de participación política que están marcadas por manifestaciones de violencia social, pero también con hechos de violencia estatal”.

Bassa acotó que “la interacción de esos dos factores está generando mucho malestar y odiosidad en distintos sectores de la sociedad”.

– ¿Afectará esto a una correcta viabilidad del proceso constituyente?

– “Creo que esto no debería afectar la viabilidad del proceso porque, si analizamos los antecedentes históricos más recientes, las condiciones políticas siguen siendo mayores de las que teníamos el año 88 para el plebiscito del Sí y el No. Sin perjuicio de que las condiciones actuales no son perfectas, siguen siendo mejores para convocar este proceso constituyente”.

– ¿Cree que la polarización del proceso esté generando un ambiente de tensión en la población?

– “Sí, porque toda esta violencia y discurso autoritario no es funcional a una salida democrática a la crisis, porque estamos viendo marchas de corte fascista. Hemos visto en las últimas semanas una forma de violencia distinta, porque no es una violencia contra el Estado ni contra la autoridad, si no que es una violencia entre civiles, que es el movimiento que está llevando adelante este grupo fascista de Capitalismo Revolucionario, y ver que este grupo está articulado con partidos políticos como la Udi, a uno lo hace sospechar si ese miedo lo están ejerciendo o alimentando para que el proceso constituyente fracase”.

– ¿Han logrado ese objetivo?

– “Ese sector político siempre ha recurrido al miedo y la violencia como instrumento de acción política y hasta ahora no les ha ido bien. Pongamos como ejemplo, nuevamente, el plebiscito del 88, la discusión de la Ley del divorcio en los 90, sobre el aborto, etc. Siempre esas discusiones políticas venían acompañadas por un discurso catastrofista que buscaba el miedo. Esos cambios se edificaron igual”.

– En los videos de Capitalismo Revolucionario, liderados por Sebastián Izquierdo, vemos que son escoltados y resguardados por Carabineros. ¿Se podría aplicar la Ley de Seguridad del Estado en este caso?

– “Lo que tienen los grupos fascistas es que se manifiestan contra sujetos que están en condición de subalternidad. Ese sujeto puede ser la población afrodescendiente, judía, homosexuales o, en este caso, contra la gente que va a votar Apruebo. Ese es un tipo de violencia social que surge cada cierto tiempo. Lo grave de este asunto es que cuentan con el visto bueno del Estado, porque esos grupos sirven para neutralizar a los grupos que critican al gobierno. Esa forma de utilizar recursos del Estado con fines políticos abre una variable peligrosa”.

– ¿Cómo se lleva, en definitiva, de mejor forma posible este proceso constitucional?

– “Vamos a estar sometidos hasta el plebiscito a muchas presiones y discursos de odio y miedo y la única forma como personas comunes y corrientes de no caer en este juego, es participar lo más activamente posible de todas las instancias de discusión, de modo tal que la gente esté informada de la mejor forma. El discurso del miedo sólo genera efectos positivos cuando la persona que escucha ese discurso lo hace desde la ignorancia, porque así puede justificar ese miedo. Pero, si la persona está informada y sabe de lo que se está discutiendo, va a tener buenos argumentos para no caer en el terror”.