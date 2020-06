Abogado Cristián Barrera perdió recurso contra La Prensa Austral

Fallo de la Corte de Apelaciones respaldó la libertad de informar consagrada en la Constitución.

Un espaldarazo a la libertad de informar sin censura previa, de un acontecimiento de interés regional, dio la Corte de Apelaciones de Punta Arenas al rechazar un recurso de protección que el abogado Cristián Manuel Barrera Jofré interpuso el pasado 5 de mayo en contra del diario de La Prensa Austral.

Barrera calificó como arbitraria e ilegal la información publicada por este medio escrito, tanto en su formato papel como digital, el día 4 de mayo de 2020, el contenido de una querella criminal presentaba por una profesora jubilada en contra de su hijo, a quien le imputaba autoría en el delito de maltrato habitual. En opinión del abogado, este hecho le habría ocasionado a la víctima perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los derechos contemplados en la Constitución Política del Estado, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el respeto y protección a su vida privada, a su honra y la de su familia.

En defensa del derecho de la libertad de informar, actuó por esta casa periodística el abogado Mauricio Sandoval Romero, quien durante su alegato ante el Tribunal planteó que la información entregada por este medio se enmarca en el ejercicio de la garantía constitucional de informar sin censura previa consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, por lo tanto no requiere de licencias de ninguna persona, ni menos consensuarlas con alguien en particular.

Agrega que las únicas limitaciones existentes en la legislación a la libertad de informar están contempladas específicamente en el artículo 33 de la Ley de Prensa 19.733 (prohíbe divulgar la identidad de menores que hayan sido partícipes, víctimas o testigos de determinados delitos); en la Ley Antiterrorista 18.314 y en la Ley de Drogas 20.000 (que contienen disposiciones que limitan la libertad de información, cuando ello puede resultar perjudicial para la vida y seguridad de las personas que actúan o colaboran en su represión). Ninguna de estas prohibiciones es aplicable al presente caso. Tampoco hay otras excepciones al principio general de libertad de información.

Asimismo, el abogado Sandoval sostiene que el artículo 1 de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, señala expresamente que “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituye un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”. Igualmente se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre hechos de interés general.

Noticia de interés público

En cuanto a la noticia publicada por este medio, Sandoval afirma que ella guarda relación con un hecho que se condice con la realidad y que tiene el carácter de noticia de interés público real, y que por lo mismo no ve cómo la publicación podría constituir una vulneración o amenaza efectiva de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes (el abogado Barrera, su familia y la mujer querellante en la causa).

El su fallo de este 9 de junio, la Corte hizo suyo las alegaciones de la defensa, al sostener que “conforme a los antecedentes del recurso, incumple el primero de los requisitos señalados en el fundamento segundo, a saber, que la acción reprochada a la recurrida (La Prensa Austral) haya provocado una amenaza, amago o perturbación de los derechos de la recurrente; resultando, más bien, que la recurrida ha ejercido el derecho de informar sin censura previa, de un acontecimiento de interés regional”.

En efecto, añade la resolución judicial, de los antecedentes del recurso, surge que la recurrente presentó una querella criminal y en esa instancia, “pudo solicitar la reserva de sus datos y señas personales o de la acción penal, pero no lo hizo, optando por la tramitación regular que es lo que, en consecuencia, efectuó el tribunal al no existir tampoco alguna disposición legal que imponga la reserva inmediata de los antecedentes, motivo por el cual, la información puede ser recabada sin inconveniente por cualquier persona a través de la página web del Poder Judicial, siendo hasta aquí los antecedentes de la querella de amplio acceso a terceros, por lo que ningún reproche como los planteados en el recurso cabe atribuir o adjudicar a la recurrida (La Prensa Austral) por la publicación de la noticia en tales condiciones, que configure una conducta arbitraria o ilegal al haberla dado a conocer, sin perjuicio que por último tuvo el cuidado de no aportar la completa identidad de las personas involucradas”.

En razón de estos fundamentos, el recurso terminó siendo rechazado. El fallo fue firmado por el ministro titular Marcos Kusanovic, el ministro (s) Luis Alvarez y la fiscal (s) Connie Fuentealba.

La vista de la causa se produjo este martes y el pronunciamiento del Tribunal se conoció el mismo día. El fallo es apelable ante la Corte Suprema.