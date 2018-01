“Acá citamos a los niños lo menos posible”

Con el objetivo primordial de evitar la victimización secundaria y compatibilizar el interés superior de los menores durante el proceso penal con el fin de dar eficiencia al sistema judicial, fue promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet el pasado martes 9 de enero la nueva ley que establece un sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos graves.

A poco más de diez días de la puesta en marcha de esta normativa, la magistrada presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Marcela Vergara, destacó esta nueva forma de proceder con los más pequeños al momento de enfrentar una situación compleja, subrayando la facilitación de los registros audiovisuales de testimonios y declaraciones durante la etapa de investigación del delito y en la fase judicial, siempre protegiendo en todo momento su intimidad y dignidad, teniendo en consideración además que su implementación será de manera gradual, siendo Magallanes una de las regiones piloto junto a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, el Maule y Aysén.

– ¿Cómo califica esta nueva ley que comienza a aplicarse en Magallanes, teniendo en cuenta la doble victimización a la que se exponen los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales?

– “Es súper beneficiosa en el sentido de que los niños tengan que declarar una sola vez. De hecho nosotros tenemos en los tribunales, que también fuimos plan piloto en su oportunidad, la sala Gesell, que es un cuarto con espejos y la utilizamos precisamente para las entrevistas reservadas que uno tiene con los niños, las cuales son grabadas y muchas de esas entrevistas nos sirven para enviar como antecedentes, por ejemplo, declaraciones de abusos sexuales, que dentro de la entrevista muchas veces en una visita o en una causa que es distinta hay una develación de este tipo de delito y nosotros enviamos ese video a la Fiscalía. Entonces, ya estamos trabajando con el Ministerio Público en ese sentido. También utilizamos esta herramienta porque generalmente hay cuatro jueces en un caso y puede que yo escuche a un niño hoy pero no me corresponda dictar la sentencia, y yo como juez tendría que volver a citar a ese niño y volver a escucharlo”.

“Acá citamos a los niños lo menos posible, o sea, un niño en el Tribunal de Familia se le requiere a lo más una vez y eso es lo óptimo para nosotros, porque además ellos tienen que ir a informes periciales con psicólogos, a veces con psiquiatras infantojuvenil y la idea es que ellos pasen lo menos posible por el tribunal. Tienen el derecho a ser oídos por un juez, pero también tienen el derecho a que uno no los cite más de una vez, porque los niños igual se afectan, es un ambiente nuevo, se cansan y en algunos casos los adolescentes no quieren declarar ni referirse a estos temas”.

– ¿Cuáles son los principales delitos en Magallanes a los que se aplicaría esta ley?

– “Una de las causas es el tema del abuso sexual, que a mi juicio ha ido creciendo en el ambiente intrafamiliar, porque hemos tenido muchos casos de esos. Por otra parte también están los delitos de violencia intrafamiliar (Vif) tanto directa como presencialmente. Nosotros intervenimos con los niños que están en ambiente en que los papás tienen este tipo de violencia, sea ésta física o psicológica. Claramente un niño que es expuesto ante esta situación tiene una afectación emocional y lo reflejan en los colegios, por ejemplo, poniéndose agresivos o retraídos”

– ¿Cómo afecta a un niño el tener que revivir el episodio por el cual tendría que prestar declaración?

– “Cuando se está viviendo un caso de abuso sexual de un niño, la Fiscalía nos envía los antecedentes para que nosotros veamos la situación proteccional. Por ejemplo, hay muchas situaciones en que los progenitores o quien está a cargo no creen que el niño fue objeto de abuso por parte de un familiar, que es lo más común. Entonces, cómo vamos a reparar a ese niño si está en un ambiente en que no le creen. En esos casos no nos referimos al tema, al niño no se le cita ni se le vuelve a preguntar del tema, porque eso ya se está viendo en la parte penal”.

“Ahora, nos va a favorecer esta nueva ley porque podríamos requerir esa grabación para tener una inmediación respecto a lo que el menor ha señalado o igualmente aportar antecedentes desde el Tribunal de Familia. Ocurría antes que habían niños que pasaban por el colegio donde le contaban a la orientadora, después a la directora, a los profesores, para que luego lo trajeran a declarar ante la PDI y lo entrevistaba el fiscal, y en aquello también hay protocolos en los que se ha preocupado la magistrada Katherine González en caso de temas de abusos en los colegios para que sepan ellos cómo se procede y no estén los niños contando la historia múltiples veces”.

