Castañón: “Acá estamos para trabajar y sacar la región adelante y en eso estoy enfocada ciento por ciento hasta que el Presidente me diga lo contrario”

Sobre los cuestionamientos de los funcionarios del gobierno regional, dijo que cuando asumió los fue a saludar y que no tiene problemas con ellos”. “Cuando nosotros llegamos no había nada”, dijo la intendenta respecto al destino de los tres ex hospitales.

Los seis meses que lleva en el cargo de intendenta le pasaron volando. Los días han sido intensos para María Teresa Castañón, con mucho trabajo.

Ahora duerme poco. Se acuesta tarde y se levanta muy temprano. Entre los hijos, la casa, el marido y las funciones propias del cargo que ostenta, en un abrir y cerrar de ojos se le va el día.

Peor aún cuando tiene que enfrentar las críticas y tomar las riendas muy firmes de un caballo que en cualquier momento se le puede desbocar.

Sobre todo cuando sus propios aliados políticos terminan siendo sus adversarios y la evalúan mal ante el Presidente.

Y eso que tiene la suerte de que la oposición en Magallanes está completamente desperfilada y casi sin omitir opinión.

En medio de este ajetreo, la intendenta concedió una entrevista a La Prensa Austral:

– Intendenta, ¿han sido muy intensos estos meses en el cargo?

– “Sí, con mucho trabajo. Nos tocó abordar la estrategia regional con las fuerzas vivas de la sociedad. Con eso logramos hacer un esqueleto. Ahí se reflejaron las necesidades de cada una de las comunas y, además, generamos una igualdad territorial, que es sumamente importante para el crecimiento de la región. Por otro lado, nos tocó defender el Estatuto Antártico, para que se lograra la aprobación para legislar, lo cual igual fue exitoso”.

– En el plano familiar, ¿cómo le ha trastocado su vida este cargo?

– “Esta es una labor de 24-7, por lo tanto los espacios que dejo para mi familia son de calidad, más que de cantidad. Creo que tengo el apoyo de la familia completa y eso es fundamental para que uno pueda ejercer esta labor, sobre todo cuando uno es mujer, porque para uno es un trabajo mayor, ya que uno se preocupa de los niños, de la escuela, de las cosas de la casa; pero, cuando tienes apoyo de tu marido, de tus hijos se te hace mucho más llevadero. Sin embargo, para las mujeres que estamos en este tipo de cargos siempre es un poco más complejo”.

– ¿Se ha cuestionado en algún momento: ‘¿Por qué acepté?’ o ‘¿Por qué me metí en esto?’?

– “Soy licenciada en trabajo social y siempre lo social ha sido mi expertise. Sin embargo, cuando sientes que puedes hacer mucho más por las personas porque desde la intendencia abarcas toda la región y todas las áreas, entonces para mí es una oportunidad de poder hacer el trabajo que a mí me llena, como es trabajar para y por la gente, en el fondo para mejorar la calidad de vida de las personas”.

– ¿Cómo parte su día?

– “Muy temprano y eso que me acuesto tarde, porque acá se trabaja bastante. Pero, la verdad es que cuando tú lo haces con entusiasmo, cuando ves que lo que estás haciendo da resultado, como familias que esperan años por una vivienda y nosotros logramos solucionar lo que a ellos les falta, te sientes muy contento. Terminas el día diciendo: ‘¡Realmente vale la pena!’”.

– Usted me hablaba de lo importante que es tener el apoyo de la familia, pero en el cargo en que está también es fundamental el apoyo de los partidos de su coalición. ¿Se siente apoyada por ellos?

– “Por supuesto, y la verdad es que me siento apoyada por los cuatro partidos (Udi, RN, Pri y Evópoli). Nosotros nos reunimos todos los lunes en un comité político, donde participan todos los presidentes y la verdad es que sí me siento apoyada por ellos”.

– ¿En el comité de este lunes vieron algún tema puntual?

– “Generalmente vemos la contingencia y en qué puede ayudar cada uno. Nos juntamos también con los gobernadores y entre todos vamos aportando para ir resolviendo estas temáticas. Hacemos un recuento de la semana y vamos viendo cómo podemos ir solucionando los problemas”.

– ¿La visita del Presidente la dejó verdaderamente conforme?

– “La verdad que sí. Ha venido tres veces en un año y lo hace porque él sabe el potencial que tiene Magallanes. Estuvo en Puerto Williams, realizó algunas actividades acá, pero lo que me dejó más contenta es ver el cariño de la gente hacia el Presidente. Eso quiere decir que estamos en el camino correcto, que estamos mejorando la calidad de vida de las personas, en los temas de viviendas, alcantarillado, adulto mayor. En realidad todos los proyectos que hemos ido priorizando y que el Core ha ido aprobando”.

– ¿Cómo es su relación con el Consejo Regional?

– “No tengo problema con ninguno de los consejeros. Yo creo que muchas veces se ha producido un malentendido, porque lo que ellos reclamaron en un principio fue que llevaban dos años sin tener comisiones, y la verdad lo que hicimos fue implementar esas comisiones para que puedan hacer mejor su labor”.

– Los funcionarios de gobierno le hicieron críticas bastante duras y además señalaron que solamente se entendían vía correo electrónico con usted, que aún no los recibe. ¿Es tan así?

– “Cuando asumí fui a saludar a todos los funcionarios. Me presenté con cada uno de ellos y la verdad es que no tengo problemas. Es más, hemos ido solucionando situaciones para mejorar la condición en que están, tanto de los honorarios como de los mismos funcionarios”.

– ¿Y el hacinamiento que denuncian (en el edificio de calle José Menéndez esquina Bories, sobre todo en los pisos 10 y 11)?

– “Es un tema en el cual estamos trabajando. Esto lleva así muchos años. No es algo que haya pasado en este gobierno, sin embargo nosotros estamos trabajando técnicamente en la habilitación de los tres hospitales antiguos, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Eso va a estar este año y con eso queremos ir solucionando, no solamente la problemática de los funcionarios públicos sino que de algunas demandas de la sociedad.

“Esto lo queremos terminar este año, porque eso lleva mucho tiempo botado. Son espacios que se pueden reutilizar por lo tanto estamos trabajando en aquello”.

– Pero, sobre esto, ¿hay algo más concreto intendenta?

– “Lo primero que tenemos que tener es el informe técnico que debe estar listo este año y después ver la mejor opción para reutilizar estos hospitales. El de Natales podría servir para trabajar y atender a los adultos mayores. El de Punta Arenas podría servir para instalar algunos servicios públicos. Todo lo vamos a reutilizar, porque esos edificios no pueden estar botados. Pero sí tenemos que ser muy responsables y eficientes en cómo vamos a realizar este trabajo. Estamos avanzando y no son sólo palabras, porque cuando nosotros llegamos no había nada respecto a los tres hospitales. Entonces urge poder habilitarlos. Y esa es una de nuestras prioridades como gobierno”.

– Pero, intendenta, en la administración anterior se presentó a la comunidad un proyecto que transformaría el ex hospital en un centro cívico.

– “La verdad es que nosotros vimos que no había nada. Ahora recién se está trabajando en el informe técnico de lo que vamos a hacer con los hospitales”.

Dineros de SRI

– La senadora Goic dijo que el gobierno le debe a la región 727 millones de pesos, producto del diferencial de los 2.427 millones del pago anual de Sociedad Rentas Inmobiliarias.

– “La verdad es que ese diferencial no se va a perder. Con la baja de turistas argentinos, se pensó que íbamos a lograr alrededor de 2 mil millones de pesos. Un organismo técnico habló de mil 700 millones de pesos. Al final tuvimos un excedente, mayor a lo que nosotros pensamos. Sin embargo, esas platas se van al FNDR, así que no se van a perder”.

– ¿Eso lo asegura usted?

– “Exactamente. De esos recursos no se va a perder ni un solo peso”.

– ¿Qué pasó finalmente con la cartera de proyectos de la que tanto se habló y que muchos dijeron desconocer?

– “En total son 120 proyectos. Priorizados hay 63, de los cuales 50 ya están en ejecución, muchos vienen de arrastre y otros son nuevos. Un 38% están ingresados al Ministerio de Desarrollo Social para el RS y un 28% tiene que ver con la recuperación de los tres hospitales, más los planos reguladores de las diferentes comunas. El de Primavera está listo y estamos trabajando con cinco comunas más. Y la licitación del aeropuerto que está para este año”.

– ¿Hay algún proyecto emblemático que le gustaría ejecutar y por el cual la recuerden como intendenta?

– “El de los hospitales. Es fundamental dejarlos listos e implementados. Y terminar con el déficit habitacional, que hasta el año pasado era de 3.650 viviendas, lo cual es prioridad para nosotros”.

Mal evaluada

– ¿Le duele a usted que se mencionara a Magallanes entre las dos intendencias mal evaluadas, junto a la del Maule?

– “La verdad es que no, porque aún no sé de dónde salió eso. No he tenido antecedentes de aquella entrevista por lo tanto no puedo vivir de los rumores. Acá estamos para trabajar y sacar la región adelante y en eso estoy enfocada ciento por ciento, hasta que el Presidente me diga lo contrario”.

– Gente de su coalición fue la que habló con el Mandatario y eso generó la información que se publicó en El Mercurio.

– “Realmente no tengo claridad de cómo y por qué sucedió. Como le digo, Edmundo, no me puedo hacer cargo de rumores porque si no me distraería de mi quehacer diario y no me puedo distraer”.

– ¿Se siente respaldada por el Presidente de la República?

– “Hasta ahora, claro que sí. Mientras tenga su confianza, voy a seguir en este cargo y todos quienes hemos sido intendentes sabemos que hoy uno puede estar de intendente y mañana no. Nosotros asumimos este cargo con esa condición”.

– ¿Como le sucedió a Christian Matheson?

– “¡Por supuesto!”.