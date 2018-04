Rector de la Umag: “Acá la masa de estudiantes es escasa, entonces es posible que hayamos sobrepasado el número permitido”

Ocho fueron las instituciones de educación superior adscritas al Consejo de Rectores que sobrepasaron el límite permitido de matrículas sin rendir la Prueba de Selección Universitaria.

La Universidad de Magallanes (Umag) es una de las 8 institucionales estatales, que en 2017 habrían matriculado a más del 15% de sus estudiantes a través de ingreso especial, sin rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), información presentada en la segunda sesión oficial del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). Al respecto, el rector de la Umag, Juan Oyarzo Pérez, precisó que el aumento de la matrícula por vía especial, tiene directa relación con la ubicación geográfica de dicha casa de estudios superiores.

El jueves pasado, el Cruch presentó los resultados de una auditoría que permitió conocer el comportamiento de la matrícula en 39 universidades adscritas al Consejo de Rectores, siendo la Umag una de las 8 universidades estatales, que recibieron a más del 15% de sus estudiantes a través del ingreso especial, otorgado a deportistas y artistas destacados.

Consultado por La Prensa Austral, el rector Juan Oyarzo aseguró que el tema fue discutido con el Consejo de Rectores, manifestando que su posición frente al tema, tiene directa relación con el lugar geográfico donde está ubicada la universidad. “Nosotros estamos en una región austral extrema, no es lo mismo que estar en la Región Metropolitana, si me voy a pasar del 15% de estudiantes matriculados en esa región, ahí me pueden llamar la atención pero acá la masa de estudiantes es escasa, entonces es posible que nosotros hayamos sobrepasado el número”.

El reglamento aprobado el año pasado, permite que no más del 15% de los estudiantes sean matriculados a través de vías especiales, el reglamento impide que las universidades definan de manera autónoma la cantidad de alumnos matriculados, que ingresan sin rendir la PSU, programa que en la actualidad beneficia a deportistas y artistas destacados de la Umag.

Las entidades que incumplieron la normativa son la universidad Andrés Bello, Mayor, del Desarrollo, Católica Silva Henríquez, de Atacama, de Tarapacá, de Magallanes y de Los Lagos.