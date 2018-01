Activan plan para evitar desgracias en los senderos de trekking en la región

Este viernes en la entrada de la Reserva Magallanes, distintas autoridades y directores de servicios de emergencia, se reunieron para dar a conocer cómo ejecutarán los planes de emergencia para esta temporada estival que está en curso. Esto, porque tanto enero como febrero, no sólo llegan miles de turistas a la Región de Magallanes, sino que también muchos eligen estas fechas para realizar caminatas en distintos sectores de la región, como lo es cabo Froward o realizar aventuras en las Torres del Paine.

Bajo este contexto, la gobernación de Magallanes, reunió a los servicios de emergencia para así dar una rápida respuesta a los acontecimientos que puedan ocurrir. “Muchas veces queremos recorrer y conocer nuestro territorio, pero para ello hay que contar con cierta información y sobre todo las autoridades competentes también tener registros de quienes salen y poder presentar algunas situaciones de riesgo como lo es el lado sur, como por ejemplo en el monte Tarn que sin tener los implementos necesarios y sin muchas veces dar aviso a Carabineros hacen estas visitas y luego hay que iniciar búsqueda”, expuso la gobernadora Paola Fernández Gálvez.

Dentro de la mesa, participaron Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Sernatur, Onemi y Conaf. La directora del último servicio en cuestión, María Elisabeth Muñoz, manifestó que “en Torres del Paine, lo que hacemos es un llamado a que la gente acceda por los ingresos que están habilitados y se registren. Nosotros tenemos todo un protocolo de registro, donde ponemos detalladamente quiénes son, porque nos va sirviendo para nuestra base de datos y poder ir haciendo los implementos necesarios al interior. Después dentro se debe comportar de manera segura, esto es no hacer fuego en lugares no habilitados para no causar un problema con incendios posteriores y también no apartarse de los senderos”.

En cuanto a la labor de Carabineros para época estival, la autoridad policial recomendó avisar de estas caminatas que se realizan tanto en el sector sur como norte. Así lo explicó el coronel y prefecto de Magallanes, Ricardo Rubat, quien señaló que en el sector norte -por Torres del Paine- existen dos unidades de Carabineros destinada a la recopilación de antecedentes de los turistas y “en el sector sur está el Retén Agua Fresca, ahí hay un libro especialmente habilitado para que las personas que van a hacer algún circuito de trekking o van al monte Tarn o faro San Isidro, pasen y se registren, indicando cuáles son sus pretensiones y cuánto se van a demorar en realizar estos circuitos. De esa forma tener un registro si no que a la vuelta pasar y señalar que regresaron sin ninguna novedad”.

Finalmente, el director subrogante de Onemi Magallanes, Luis Calixto, detalló que -aparte de lo ya mencionado- existen protocolos multisectoriales que son coordinados a través de la institución, “que integra patrullas de rescate de montaña del Ejército, las cuales ya en esta temporada se activó dos veces. Eso también requiere una coordinación liderada por Onemi y se cuentan con tres patrullas de rescate del Ejército, integrados por siete funcionarios de la institución, los cuales estamos en permanente contacto, con el fin de tener la mejor coordinación y resultados de búsqueda de las personas extraviadas”.

Relacionado