Activista Asperger sensibiliza a la población sobre la realidad que viven estas personas

A sus 27 años de edad, Diego Infante Schkolnik, es un activista Asperger que sensibiliza sobre la realidad que viven las personas que tienen una condición del espectro autista. Es justamente esta causa la que lo ha llevado a recorrer el país, encabezando charlas y encuentros que permitan reflexionar sobre esta desconocida realidad que afecta a miles de personas. Con este trabajo llegó a Magallanes, donde lideró un conversatorio sobre la condición del espectro autista en la Universidad de Magallanes y una charla en el Centro Inclusivamente.

En su caso, fue diagnosticado el 2 de agosto de 2017, cuando tenía 25 años. Recordó que su infancia fue feliz, pero siempre fue diferente porque tenía intereses profundos y se encerraba. “En la adolescencia, comencé a quedarme pegado en intereses profundos y me apartaba de los demás y comencé a quedarme atrás…Cuando salí del colegio, mi papá me ofreció la posibilidad de trabajar con él y en ese proceso, apareció gente que me motivó a salir adelante y explorar el mundo. Ahí salí a buscar el diagnóstico”, señaló.

En 2018 viajó a Chiloé “mochileando” que era algo que siempre quiso hacer. “Fue una gran experiencia, aprendí muchas cosas y logré hacer amigos. Ese viaje me cambió y ayudó a superar muchas barreras”. A su retorno puso en marcha su trabajo como activista.

Recordó que en Facebook vio cómo sufrían las madres de personas con espectro autista y no sabían qué hacer, por lo que comenzó a hacer videos para motivarlas y ahí se volvió activista.

En Chile poco se sabe de esta condición, aunque valoró el trabajo desplegado en la región. “Muchas veces nos enteramos siendo adultos que somos Asperger, y se sabe muy poco de las condiciones del espectro autista en mujeres. Además, que en las mujeres, por una cosa social, son calificadas como tímidas y se les nota menos”.

En su caso tuvo una educación tradicional, pero reconoce que si pudiera elegir buscaría una educación como el Montessori o el Waldorf, que busca conocerse a sí mismo, ya que para él es muy importante ese proceso y el hecho de tener también el diagnóstico oportuno.

Sobre la inclusión, reconoce que es un término que no le gusta porque implica que una persona es diferente y que el resto aun así lo acepta, para él es necesario hablar de diversidad, comunidad y colectivo, es decir, reconocer que todas las personas son diferentes y que cada uno tiene algo que aportar.