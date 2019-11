Actores políticos reaccionan sobre el radical giro del ex gobernador Nicolás Cogler

Tras reaparecer en escena como “encapuchado” Las voces políticas regionales dieron su parecer tras el rotundo giro que ha mostrado la ex autoridad provincial de Magallanes. ¿Su último episodio? Fue visto con el rostro cubierto y portando una bandera chilena de color negro

Nicolás Cogler no se había mostrado en público desde que dejó el cargo de gobernador de Magallanes el pasado 13 de febrero. Hasta que, con sorpresa de muchos, fue visto en una transmisión en vivo siendo detenido el pasado 19 de octubre por Carabineros en Santiago, en el marco de los disturbios por el estallido social. Luego de este episodio, a comienzos de esta semana fue visto en la Plaza de Armas Muñoz Gamero con la cara cubierta, un gorro negro y portando una bandera chilena de color negro, mimetizándose entre la multitud como un “encapuchado” más.

Ante este escenario, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aclaró escuetamente que “tal como lo he manifestado anteriormente, los afectos que tengo hacia él se mantienen, pero cada uno es responsable de sus actos y sus consecuencias políticas”.

El presidente regional de Renovación Nacional (RN), Gabriel Vega, comentó que “lamentaría que Nicolás esté haciendo esto por oportunismo o populismo, debe tener sus motivos, pero al haber sido parte del gobierno y nosotros, al ser un partido oficialista, está jugando al filo de la declaración de principios al ocultar su identidad en una marcha”.

Vega agregó que “él no está pensando como nosotros y si está con esa postura sería bueno que dé un paso al costado, renuncie a nuestra tienda política. Nicolás está en un foco muy distinto a lo que aspira Renovación Nacional”.

El presidente de la UDI regional, Fernando Paredes, no se restó ante este sorpresivo hecho y comentó a La Prensa Austral que “esto le hace muy mal a la clase política. Puedo entender sus razones sobre este cambio de la noche a la mañana, pero se deja entrever que no tiene principios muy claros para asumir un cargo político”. Incluso, el también alcalde de Puerto Natales expresó: “Nicolás deja muy mal parado a su partido político, sólo le está haciendo un daño a RN y, por supuesto, al gobierno”, concluyó Paredes.

Dalivor Eterovic, presidente regional del Partido Comunista (PC), expresó que “no creo que valga la pena analizar lo que está haciendo Cogler, no me parece relevante. Más me preocupa la inoperancia del actual gobernador de Magallanes, Homero Villegas, sobre las detenciones ilegales de jóvenes y me imagino que la gobernación tiene que responder ante estos hechos”.