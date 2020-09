Acuerdo tácito para poner fin a la restricción horaria de venta de alcohol

Tema será abordado por el Concejo Municipal Concejal Mauricio Bahamondes expuso que la medida ha redundado en venta clandestina y en el aumento del problema sanitario

Sólo dos horas son las autorizadas para la venta de bebidas alcohólicas en Punta Arenas, de acuerdo a la modificación de la ordenanza municipal efectuada en medio de la primera cuarentena de abril pasado y que se activa «automáticamente» cada vez que se instala la medida de confinamiento domiciliario.

Sin embargo, todo apunta que la decisión municipal vive sus última horas, puesto que para este viernes en sesión del Concejo Municipal existiría un acuerdo tácito para nuevamente modificar la normativa. Y la intención pasaría por eliminar la restricción.

Sobre el punto, el concejal Mauricio Bahamondes recordó que el principal argumento para restringir a dos horas la venta tuvo que ver con contribuir a la disminución de la violencia intrafamiliar, considerando que las estadísticas indican que buena parte de los casos está asociada a la ingesta de alcohol. «Admito que fui uno de los que se opuso a la restricción, por varias razones. Me parece que las facultades del municipio tienen que ver con fijar horarios, pero no intentar prohibir la comercialización. Y aunque la intención inicial del Concejo me parece loable y defendible, hay que considerar que hoy la violencia es de aquellos fenómenos sociales que responden a una serie de causas, como el hacinamiento, las condiciones de las familias en cuarentena, con los estados de ánimos a partir de la incertidumbre económica. Entonces, el problema va más allá de caricaturizar esta violencia como la del borrachito pobre que le pega a la señora».

Agregó que hoy al interior del Concejo Municipal existe la opinión de que la restricción horaria no fue una medida decidora ni que atacara de manera profunda el problema, porque -señaló- por un lado no ayudó a bajar el consumo, muy por el contrario, sólo contribuyó a fomentar el comercio ilegal en una cantidad impresionante. «Eso en alguna medida perjudica a los contribuyentes que cumplen y pagan sus patentes de manera permanente, y nosotros, que hemos sido rigurosos con el cumplimiento de las normas, hoy no hemos hecho más que perjudicar a quienes más han cumplido las reglas que nosotros mismos colocamos y ver cómo el comercio ilegal se ha disparado de manera exponencial, que no sólo tiene el problema de no pagar impuesto sino que genera una cifra negra de consumo que es difícil de conocer y, por lo mismo, hace difícil hacer políticas públicas».

Por otra lado, añadió, está lo planteado al inicio de la discusión en el municipio: limitar el horario de expendio por razones de seguridad. «Pero la medida impuesta para contribuir a una disminución de los casos de violencia generó a su vez un problema sanitario, porque las botillerías que tenían seis o más horas diarias para su funcionamiento concentraron en dos horas una cantidad importante de personas, que transformaron a estos locales en un vector potente de contagio de Covid».