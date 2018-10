Acusan a alcalde de “farandulizar” celebración de los 500 años

Los concejales Verónica Aguilar, Arturo Díaz y Germán Flores aseguran desconocer los criterios utilizados por Radonich para elegir a “Pancho” Saavedra como rostro televisivo de la conmemoración del descubrimiento del estrecho de Magallanes.

Polémica ha generado la elección del conocido animador Francisco “Pancho” Saavedra como rostro televisivo de la celebración de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes. El anuncio fue realizado por el alcalde Claudio Radonich, en presencia del Presidente Piñera, el sábado último durante el acto llevado a cabo en el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre.

Los concejales se mostraron sorprendidos por este anuncio y aseguraron desconocer las razones y criterios que tuvo el jefe comunal para decidirse por Saavedra.

La concejala Verónica Aguilar lamentó que cuando se hacen actividades de carácter municipal éstas no eran consensuadas con el Concejo Municipal y eso le parecía bastante grave porque al menos esperarían poder tener un contacto más cercano y una opinión respecto de las iniciativas que se ejecutan. “Respecto al embajador televisivo, yo a Pancho Saavedra lo considero un personaje muy interesante, una persona que además es muy querida a nivel nacional, pero yo me enteré de esta situación por el Facebook de esta persona y no por medio de una información que venga de la municipalidad. Creo que requerimos por ejemplo hablar con el Ministerio de Educación para que en 2019 y 2020 tengamos textos especiales en nuestros colegios que hablen de la circunnavegación, de lo que Magallanes encontró acá que fueron nuestros pueblos originarios, los cuales no han sido invitados para nada, lo que me parece lamentable. Aquí lo que ha hecho es farandulizar un proceso que pudo haber sido muy beneficioso para nuestra región”, precisó.

Añadió que toda la información que tenía del rostro televisivo de los 500 años era a través de la prensa. “No tengo ninguna información oficial por parte del alcalde, en que se nos informe cómo se hizo la actividad, cómo fue financiada, cuánto costó y por qué hubo una elección como esa. A mí me hubiese gustado que así como se eligen a los ciudadanos destacados de Punta Arenas, pudiéramos haber tenido una discusión dentro del Concejo Municipal y elegir al o a los representantes de Magallanes. Aquí tenemos personas valiosas que han sido tremendos aportes para la cultura, actores, periodistas, músicos y que han llevado nuestra historia por Chile y el mundo. Tenemos al propio Mario Contreras que es un tremendo músico de Quilapayún y al mismo Fernando Solabarrieta”, puntualizó.

En tanto, Arturo Díaz, acusó que esta decisión había sido absolutamente inconsulta por parte del alcalde, si bien es cierto nadie negaba sus méritos profesionales de este personaje televisivo, “creo que a nivel regional, incluso en otras partes del país hay magallánicos, hay puntarenenses que podrían haber cumplido perfectamente este rol, por lo tanto, una vez más el personalismo del alcalde se hizo presente, sin pedir la consideración del Concejo Municipal. Hay varias cosas que desde mi punto de vista no se están haciendo de forma correcta, de hecho pienso que se está priorizando la preparación de la celebración de los 500 años de la circunnavegación y no el descubrimiento del estrecho porque a esa fecha ya habían acá pueblos originarios. A nivel regional creo que debiera haber una mayor participación de las otras comunas”, remarcó.

Por último, el concejal Germán Flores planteó que tenía una conversación pendiente con el alcalde respecto de este tema ya que le gustaría saber cuál fue el criterio que se utilizó para escoger a este personaje televisivo. “Yo no voy a desmerecer sus méritos profesionales, no tengo nada contra él, pero a mí me gustaría saber cuál va a ser el criterio de aquí en adelante para tener rostros o embajadores. Sé que ha causado bastante rechazo, puede ser a lo mejor la forma en que se nombró o que nos hayamos enterados por los medios de comunicación. Lo otro creo que hay muchos embajadores que deben ser incorporados, en el deporte voy a nombre a tres: Mario Galindo, Mauricio Haro y Omar Aguilar. Hay que ver la forma de no cometer estos errores porque a la larga esto lo único que hace es generar polémica”, sentenció.