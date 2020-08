Acusan inoperancia del sistema de ayuda estatal y prueba de ello es que 1,6 millones de hogares han visto rechazadas sus postulaciones

Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia Plantean que los cambios y nuevos requisitos de la ley, como contar con Registro Social de Hogares sin corte de vulnerabilidad, y acreditar ingresos formales mediante auto declaración simple, evidencian las grandes falencias que tiene la administración del Presidente Piñera

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Asofumi, criticó las iniciativas que forman parte de la Red de Protección Social anunciadas por el gobierno. En esa línea indican que si bien es cierto el Ingreso Familiar de Emergencia se encuentra en su ejecución, y que ha beneficiado a más de 2,4 millones de hogares “uno de los grandes problemas que ha evidenciado su puesta en escena ha sido la exacerbada focalización, y la compleja relación entre el Registro Social de Hogares (RSH) y el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE), arrojando diferentes porcentajes de vulnerabilidad de las familias, dejando a muchas fuera del beneficio. Prueba de ello es que 1,6 millones de hogares han sido rechazados en su postulación. Al observar el RSH, 3,2 millones de hogares se ubican dentro del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, las cifras hablan por sí mismas. Un criterio que permite juzgar un Sistema de Protección Social es precisamente la cobertura del mismo”.

Los cambios y nuevos requisitos de la ley, como contar con Registro Social de Hogares sin corte de vulnerabilidad, y acreditar ingresos formales mediante auto declaración simple, “estos cambios, evidencian las grandes falencias que tiene la administración del Presidente Sebastián Piñera, en materia de desarrollo social”, critican.

Rotación de ministros

En ese sentido, apuntan a la rotación de ministros en la cartera, y a la mezquindad del ministro de Hacienda, en la génesis del IFE, para abrir la billetera fiscal y permitir más beneficiarios, mientras tanto, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, “seguimos al pie al cañón, exponiéndonos a un contagio de Covid-19, ya sea por atender operativos en terreno por quedar fuera del Ingreso Familiar de Emergencia, o entregar las cajas de mercadería del Programa Alimentos para Chile”.

Concluyen señalando que esperan que el Bono Clase Media, que entrega $500 mil no reembolsables y un préstamo estatal solidario y blando, “no corra la misma suerte que el Ingreso Familiar de Emergencia, y no tengamos que hablar de un nuevo Bono, la urgencia es que el beneficio llegue lo más rápido posible a quienes se están viendo fuertemente golpeados por la pandemia del coronavirus, y no declaraciones de autoridades deslizando en otros, en este caso la primera línea, su responsabilidad”.