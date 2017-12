Adiós de Juan Miranda marca el fin de una era en Radio Polar

– Mientras se terminan las nuevas instalaciones y estudios, que ahora continuará al aire, pero con otro formato, con arriendo de espacios.

Con la voz entrecortada por la emoción, Juan Miranda Vargas puso fin a una etapa de 17 años en Radio Polar, emisora que también dio por concluidos 77 años al servicio de la comunidad, de la forma en que fue conocida y que la llevó a formar parte de la cultura regional. Fundada en 1940, la radio iniciará desde hoy un nuevo formato, pero continuará al aire, aunque no se sabe muy bien cómo será.

El auditor tendrá que esperar a ver si continúan los “Mensajes para el campo”, las notas necrológicas, “Para el mar, el campo y la ciudad”, las emisiones deportivas, los programas de conversación, entre otros. Lo que sí está claro es que el área de prensa no seguirá, así como los móviles, que marcaron una época (cómo olvidar el “Móvil Lada-Samara”). Además de Miranda, otros finiquitados fueron Alfredo Vera, Guillermina Teneb, Leonardo Bustos, entre los más antiguos.

Mientras este sábado Miranda despedía el programa “La Mañana de Polar” y se aprestaba a leer su último noticiero del mediodía. El propietario de la emisora, René Venegas Olmedo se reunía con Mauricio Vidal y Helga Neumann, quienes hoy animarán un programa especial para esperar el Año Nuevo.

El adiós de un equipo

Pero en la radio el ambiente estaba lejos del jolgorio por la llegada de 2018. Juan Miranda se despidió entero, pero con los ojos a punto de dejar caer alguna lágrima, lo mismo que la reportera Alejandra Vera Moya, Petra Soto y el mismo Alfredo Vera, mientras en el segundo piso de Bories 871 se trabajaba en la preparación de los nuevos estudios.

De hecho hasta Miranda ironizó con bastante humor negro respecto del flamante locutorio, al apuntar que estaba ideal para “La última cena”. Pero más allá de las bromas, que sirvieron para aliviar los últimos momentos, la nostalgia terminó por imponerse.

“Comienza un nuevo proyecto y proceso de la radio, un cambio de giro por así decirlo, un nuevo proyecto grande que se trata de la política de arriendo de espacios. En ese contexto, yo también puedo venir y arrendar un espacio, está abierto para cualquier persona, institución, organismo; esa es la política que se maneja hoy en día en varias partes. Por eso decía de repente que entiendo estos procesos, no es primera vez que los vivimos, yo en lo personal lo he vivido en mis casi 50 años de radio. De ese modo se entiende, y perfecto, nos vamos con varios compañeros y después abriremos nuevas instancias de trabajo en otro lugar”, partió comentando el comunicador.

Sobre el legado que deja la Radio Polar en estos años, Miranda recordó que “tiene 77 años de historia, desde 1940 y de aquí han salido grandes profesionales de la radio, en locución, periodismo, se han hecho grandes cosas como las necrológicas, los mensajes, los servicios comunitarios, el informativo de radio ha gravitado fuertemente, no sé cuál es la política ahora, si continúa, yo no manejo esa parte, lo verá la dirección. Pero uno se va contento porque hace un aporte, yo 17 años en la radio, y otros colegas sobre los 30 años. subiendo la escalera, participando con diversas campañas. Aquí se regalaban parcelas, autos, la campaña del juguete, festivales de la canción, transmisiones de campañas políticas, transmisiones diversas, la llegada del Papa, La Pandilla de mi Barrio, aquí nació la voz de Vladimiro Mimica, por ejemplo. La radio ha estado en el trajín de la historia”, valoró Juan Miranda, que mientras conversaba con El Magallanes, fue interrumpido por Alfredo Vera, quien en un abrazo fuerte simbolizó todo ese trabajo en conjunto. Mientras el popular “Sapo” se retiraba, Miranda reflexionó: “ese es mucho dolor, traspone la puerta y ya no vuelve a subir. Esos son los efectos que uno entiende que tiene que asumir, y son procesos dolorosos como Alfredo, que si no me equivoco es el más antiguo que va quedando, casi 35 años. Era jefe de operaciones, el segundo a bordo en la radio, así que para él es muy difícil”, reconoció.

Sobre su futuro, Juan Miranda indicó que se tomará dos meses de vacaciones para de ahí tomar una decisión. “Conversaciones hay muchas, pero como siempre digo, una cosa es que se converse y otra que se aterricen las acciones y promesas. Como lo dije al aire, esta es una sumatoria, no solamente en los años, sino que en la audiencia, la gente que te sigue”, concluyó el destacado comunicador.