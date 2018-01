Administrador de la empresa que se adjudicó el contrato de retiro de la basura en Punta Arenas: “El balance es súper positivo, estoy conforme con lo desarrollado y las expectativas están cubiertas”

Carlos Estrada Goic valoró el trabajo desplegado en la jornada del sábado por los camiones “cachureros”, pero emplazó a las autoridades a tomar cartas en el asunto respecto de lo que sucede con los neumáticos en desuso y baterías.

Diego Fernández Alderete

diegofernandez@laprensaaustral.cl

El pasado 1 de noviembre, la empresa regional Areas Verdes comenzó el período de marcha blanca -que dura tres meses- para instalar el nuevo servicio de recolección de basura en la ciudad y afinar los detalles claves para comenzar a operar con normalidad y eficiencia el próximo 1 de febrero. Sumado a esto, el sábado último, la compañía de Carlos Estrada Goic, comenzó con el accionar de los camiones “cachureros”, eligiendo a la población Las Naciones como piloto para ejecutar este operativo, donde los vecinos se organizaron para dejar sus desperdicios de gran volumen ordenadamente, para que los camiones recojan esos elementos en desuso que mantenían por años en sus patios. Los buenos resultados estuvieron a la vista de la comunidad, puesto que la mañana siguiente de la recolección, las calles lucían absolutamente limpias.

En diálogo con La Prensa Austral, Estrada Goic hizo un balance de estos dos meses de funcionamiento de un contrato que durará 6 años, por un monto de casi 10 mil millones de pesos. Pero también es responsable de otros dos contratos con el municipio. En entrevista con este medio anunció los beneficios que tendrá el nuevo método de reciclaje, como también valoró la implementación de las modernas maquinarias dedicadas a la limpieza de calles e hizo diversos cuestionamientos a las autoridades, ya sea por el vacío legal que genera el no poder tener una solución para los neumáticos y baterías en desuso, como también por la escasez de líneas de agua dentro de la ciudad, lo que impide -a su juicio- el trabajo eficiente en el cumplimiento de la mantención de las áreas verdes.

– ¿Qué historia tiene esta empresa? ¿Cómo fue que llegó a ser dueño de una firma que se adjudicó los tres contratos de limpieza con el municipio de Punta Arenas?

– “Soy el administrador de la empresa. Esta es una compañía familiar que la formó mi papá el año 1979 y yo estoy a cargo a partir del momento en que fallece él durante el año 1996. Soy nacido y criado en Punta Arenas, soy una cara visible detrás de la empresa y me interesa que tenga motivaciones más allá de lo comercial, porque es la ciudad donde yo vivo; me entusiasma ver los resultados y me gusta sentir que más allá de los números, uno puede realizar una función de la cual me puedo sentir orgulloso.

“Probablemente yo hubiese trabajado con mi padre en esta empresa, pero en el momento en que falleció no hubo otra alternativa, me siento cómodo y estoy orgulloso de continuar lo que hizo él; porque el mérito de crear algo es mucho mayor que continuarlo, dejó un buen nombre, dejó una empresa sana y yo sigo su iniciativa. Tengo que mencionar que estos contratos ni siquiera existían antes, los primeros contratos de barrido de calle con una evolución del PEM y el POJH (en el año 1980 había una cesantía grande y se crearon planes de absorción de mano de obra) porque todos estos contratos de jardinería, barrido de calle y basura, antes se hacían con funcionarios municipales hace años atrás y esto partió como una evolución del PEM y el POJH”.

– ¿Cómo han sido estos primeros dos meses del contrato del retiro de la basura domiciliaria y cómo ha sido el hecho de estar dedicado al ciento por ciento a la limpieza de la ciudad?

– “El cien por cien de mi tiempo lo dedico a esto, la empresa hacía algo de transporte y tenía algunos otros negocios, pero hoy en día estoy completamente destinado a trabajar con los contratos municipales, no tengo más negocios en paralelo. Cuando las cosas funcionan es gratificante, que es lo que pasa hasta el día de hoy, las expectativas se han cumplido, pero llevamos dos meses de 70 y hay mucho por hacer. Hoy día tenemos maquinaria nueva y estamos haciendo mantenciones rigurosas para que no se empiecen a tener problemas con el uso o desgaste y también siento que hay una responsabilidad mayor, porque antiguamente nuestra función de barrido de calle en algún momento se veía perjudicada, porque la empresa concesionaria que no éramos nosotros, no hacía bien su recolección. Pero hoy no hay ninguna excusa, somos responsables de los tres contratos municipales, porque si hay basura en la calle, la responsabilidad es nuestra. Representa una ventaja tener todo junto, sobre todo barrido de calle y retiro de la basura, porque permite coordinar mucho mejor estos dos contratos que tienen el mismo fin que es el aseo de la ciudad; el contrato de barrido de calle también se incrementó en recursos.

“Tengo que aclarar que nosotros tenemos contrato con la municipalidad desde el año 1980 y que hemos renovado de manera continua y nos hemos adjudicado todas las licitaciones de áreas verdes y de barrido de calle durante 30 años. Ahora hemos anexado este nuevo contrato y el balance es súper positivo, estoy conforme con lo desarrollado, las expectativas están cubiertas, me parece que también es lo más importante es la percepción de afuera, pero también para ser honesto, que en este nuevo contrato hay involucrado más recursos que en contratos anteriores. El tema de los camiones ‘cachureros’ que va a ser una diferencia, esto recién partió pero va a marcar una distinción, porque participarán los días sábados en los operativos, pero durante la semana están destinados a combatir los microbasurales y todo el perímetro periurbano, sobre todo el sector poniente de la ciudad, donde estos camiones -de lunes a viernes- estarán dotados con harta gente para el combate de microbasurales que parte esta semana”.

Operativo de

limpieza de patios

– El sábado se inició el trabajo de los camiones ‘cachureros’ en Las Naciones, ¿qué conclusiones saca de la jornada de limpieza?

– “La evaluación fue positiva y me parece que la evaluación por parte de los vecinos fue muy buena, que es algo importante. Se partió sin inconvenientes, terminamos dentro del plazo. Retiramos todo lo dispuesto y no quedó nada pendiente; los volúmenes de basura que se retiraron por parte nuestro, fueron 90 metros cúbicos; cada camión se llenó tres veces. Nosotros dispusimos de 2 camiones y otros dos de acercamiento, que son camionetas. Entonces, fueron 6 viajes al vertedero y cada camión transporta alrededor de 15 metros cúbicos. En el fondo es un servicio gratis, que no existía. Cualquier persona que quiera eliminar un residuo sin uso o un refrigerador tiene que pagar a un particular más de 15 mil pesos por ir a dejarlo al vertedero y además sin medida, porque hay gente que desechó gran cantidad de volumen en una sola casa, así que el balance es súper positivo; por supuesto que todo se puede mejorar, pero hubo enseñanzas. Hay que acotar más el horario porque se dijo que se iba a retirar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde; el problema que a las 6 de la tarde aún había gente poniendo basura. Entonces habrá que conversar con Aseo y Ornato para que sea de 8 a 12 horas; quiero decir que sea la disposición para que nosotros podamos terminar a las 6. Para Río de la Mano es posible que incorporemos un tercer camión si el volumen lo requiere”.

– ¿Qué dotación de personal tiene Areas Verdes hoy en día y cuál es el rango de edad de los trabajadores?

– “Las dotaciones se han mantenido en los contratos y nosotros en los tres contratos, tenemos 170 personas trabajando para el servicio municipal. Muchas veces se nos asocia que tenemos mucha gente mayor, en el contrato donde tenemos más gente mayor es en el contrato de áreas verdes y barrido de calles. Pero la edad promedio que tenemos es de 62 años. En el contrato de recolección es muy distinto, porque es gente joven que camina al menos 11 kilómetros diarios, hay que tener una condición física con respecto a la exigencia. En el contrato de recolección, un 85% de las personas que contratamos viene de ejecutar el mismo contrato antes”.

– ¿Qué pasó finalmente con los sueldos de los trabajadores? ¿Los mantuvo?

– “El sueldo de los trabajadores se mantuvo y los ingresos en general mejoraron un poco, porque ellos ahora tienen un trato distinto. Por ejemplo con las horas extras que ellos tienen, ahora se les paga”.

– ¿Tiene sindicato la empresa Areas Verdes?

– “Tenemos sindicato, en esta empresa son dos; una es Transportes Estrada (todos nos conocen como Areas Verdes, pero el nombre es Transportes Estrada), que tiene dos contratos: el barrido de calles y áreas verdes, esa empresa tiene sindicato. Mientras que la empresa Areas Verdes, que lleva dos meses en ejecución, aún no tiene sindicato”.

– El vertedero municipal no acepta baterías ni tampoco neumáticos. ¿Cómo se puede solucionar aquella problemática?

– “Los neumáticos es la gran deuda que tienen las autoridades de salud, municipio, transporte, Aduanas, etc. porque la única manera de disponer de manera legal y responsable de los neumáticos, lubricantes y las baterías, es transportarlo a la zona centro del país. Aquí no se pueden disponer de manera legal, no hay ninguna manera de hacerlo, entonces las autoridades están en deuda con la comunidad y se debe coordinar un servicio donde se puedan transportar estos residuos a otro lugar, porque no hay otra alternativa legal, porque el vertedero no lo recibe. Es por eso que se encuentran gran cantidad de neumáticos en Chabunco o en las plazas, porque la gente no tiene ninguna posibilidad de disponer de un servicio. Aquí falta que la autoridad se haga cargo de disponer de un servicio gratis o cobrado, pero de hacer llegar estos residuos a otro lugar, porque no es posible poner estos residuos de manera legal en Punta Arenas”.