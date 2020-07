Adolescentes pudieron aprender periodismo y fotografía a través de talleres online

Organizados por el Centro Cultural de Punta Arenas Estudiantes de entre 12 y 17 años recibieron herramientas de la comunicación social durante 12 semanas, a través de la plataforma Zoom

Con éxito concluyó el primer taller de Periodismo y Fotografía “Comunicadores del Mañana” del Centro Cultural de Punta Arenas, que, de manera extraordinaria, este año debió ser impartido a través de Internet, debido a la contingencia sanitaria. Por primera vez esta iniciativa lúdica fue impartida sin costo alguno para los alumnos, quienes aprendieron nociones básicas del periodismo y adquirieron conocimientos elementales para la composición fotográfica.

Durante 12 semanas, unos quince alumnos, de entre 12 y 17 años, se reunieron virtualmente por medio de la plataforma Zoom para recibir los contenidos impartidos por la periodista Carolina Ruiz y el fotógrafo Nicolás Ulloa, monitores de la iniciativa municipal, que no sólo puso a disposición de la comunidad este taller, sino que una decena de opciones artísticas y culturales.

Durante las clases, los alumnos recibieron contenido orientado, en el área periodística, al reconocimiento de los tipos de noticias y a potenciar el formato de “entrevista” como herramienta de formulación de preguntas y valoración de respuestas, enfocado dicho aspecto a las dinámicas educacionales que los alumnos enfrentan día a día.

“Los alumnos fueron muy receptivos con los contenidos entregados y aprendieron conceptos y técnicas que podrán aplicar en distintos contextos y situaciones de sus vidas”, afirmó la encargada del área de Periodismo.

En materia de fotografía, Ulloa destacó el talento innato que algunos alumnos mostraron, y sobre todo, valoró que cada uno de los asistentes pudo adquirir y utilizar reglas básicas que rigen a la fotografía. “Hay un muy buen ojo entre los chicos, en algunos casos, los conocimientos entregados llegaron sólo a refinar ese talento, y nos encontramos con resultados muy destacables, considerando que muchos permanecen en sus casas debido a la situación del Coronavirus, encontrando e inventando ahí espacios para la fotografía, siendo valorable el esfuerzo que pusieron en cada una de las actividades”, comentó.

El curso finalizó con un repaso por la labor que realizan muchos de los medios locales en sus distintas plataformas a nivel local, su impacto en la comunidad y los distintos formatos que hoy se ofrecen en nuestra ciudad.

Testimonios

“En mi opinión, el taller fue bastante bueno, ya que aprendí técnicas de fotografía y también aprendí cosas de periodismo que yo no conocía. Y me gustaría participar en otro taller de este estilo cuando se presente la oportunidad”, señaló Elena Alvarez Toledo, de 14 años, estudiante del Instituto Sagrada Familia, una de las participantes de la iniciativa cultural.

Mayte Quintana Aguilar, de 13 años, alumna del Colegio Cruz del Sur, quien mostró un destacado avance en la técnica fotográfica, manifestó que “el curso me ayudó mucho en mi personalidad y en la forma de poder vivir cada experiencia nueva de aquí en adelante. Siempre dije que me gustaba la fotografía, pero desde el momento en que empecé a tomar todos los ‘tips’ que daba el ‘profe’ empecé no a tomar fotos, sino que a hacer fotografía”.

A su vez, la estudiante del Liceo Juan Bautista Contardi, Yanara Concha Caicheo, de 12 años, destacó el trabajo de los talleristas, afirmando que “me pareció excelente la manera en que trabajaba la profesora, nos hacía diversas actividades, aprendía más con las presentaciones que nos mostraba y en fotografía el profesor también lo hacía muy bien, nos hacía preparar diversos ejercicios”.

Al finalizar el taller, el grupo participó de una entrevista grupal al alcalde Claudio Radonich, a quien le consultaron respecto de distintos temas, entre ellos, sobre la ayuda que el municipio está entregando a familias de la comuna, tema de contingencia y de gran sensibilidad social que no dejó indiferente a los participantes y al entrevistado.

Fotos cedidas