Adulto mayor denuncia que aumento de su pensión básica es descontada de sus propios fondos de la AFP

El vecino magallánico Eduardo Unnasch Ivelic, de 83 años, recibió a La Prensa Austral en su domicilio para hacer visible su denuncia sobre la pensión básica solidaria.

Previo lavado de manos y desinfección de nuestros zapatos, nos sentamos en el comedor de este octogenario ciudadano, quien denunció, con papeles en mano, que sus fondos de la AFP han disminuido desde el anuncio del gobierno de aumentar en 50% su pensión: “Yo soy jubilado y tengo una pensión de 106 mil pesos, se reajustó la pensión y ahora me están pagando una pensión de un poco más de 160 mil pesos”, dijo Unnasch.

Hasta acá todo bien, pero agregó que “cuando comencé a revisar mi informe cuatrimestral de la AFP me encontré que me están descontando de mis fondos particulares el 50% para dármelo a mí. Eso no puede ser, porque se supone que el gobierno puso plata para pagarle a los adultos mayores y eso no está pasando, porque estoy pagando de mi plata el aumento de mi pensión”.

Además, agregó Unnasch, “la pensión de este mes no me la depositaron, entonces creo que alguien se está quedando con la plata, porque el anuncio de aumentar las pensiones no fue tal, ya que me lo están descontando de mis fondos para aumentar la pensión. Para mí es un problema grave, porque desde que el gobierno anunció ese aumento de la pensión que me están descontando de la AFP, eso fue hace 6 meses aproximadamente”, añadió, de forma enfática, este adulto mayor.

Sobre si se acercó a su AFP para que le solucionaran este problema, Unnasch acotó: “Fui a mi AFP y me dijeron que desde el IST tenían que arreglar este problema. Fui a la IST y de ahí me dijeron que era la AFP que tenía que solucionar este problema. Entonces, puedo confirmar que alguien se está quedando con ese dinero, porque eso pasa cuando se comienzan a tirar la pelota unos a otros”.