Adultos mayores se mantienen vitales y alegres gracias al Tatumbol

Formado por una treintena de jugadores de 60 a 86 años, se juega en formato mixto, y entrenan tres veces a la semana en el gimnasio de la villa Alfredo Lorca.

“Los adultos mayores tienen mucho temor, porque se les ha metido en la cabeza que, pasados los sesenta años, tienen que estar arrimados a un lugar viendo tele y tejiendo crochet”. Contra ese pensamiento está Ruth Villegas, una de las primeras jugadoras de vóleibol en Punta Arenas, y que así justifica su presencia y la de unos treinta adultos mayores que entrenan Tatumbol en el gimnasio de la villa Alfredo Lorca.

El Tatumbol es un antecedente del vóleibol como lo conocemos en la actualidad. Básicamente, es la misma disciplina, con la diferencia que el balón se atrapa y luego se lanza, en vez de golpearlo.

Los entrenamientos empiezan a las 10,30 horas los días martes y jueves, mientras que el viernes se inician a las 18,30 horas. Dirigidos por el ex jugador Héctor Lara Molina, el juego los motiva desde antes de entrar a la cancha. Cada uno llega preparado con su indumentaria deportiva, hacen un pequeño calentamiento y después practican movimientos, para concluir con un partido. Así ha sido desde que se fundó este club, bautizado como Agrupación Austral de Tatumbol.

“El 2 de febrero se cumplieron 6 años desde nuestro primer encuentro, que surgió por iniciativa de un funcionario de la municipalidad, más mi persona, por la relación que tenemos con el vóleibol y que quisimos implementar para los adultos mayores. En ese tiempo éramos como veinte, ahora son alrededor de 35 personas los que practican este deporte. En estos seis años hemos jugado en muchos torneos, principalmente de Argentina a jugar torneos, lo más lejano es San Martín de Los Andes, donde fuimos en septiembre a jugar un torneo internacional, donde jugaron equipos uruguayos, argentinos y nosotros”, comenzó explicando el entrenador Héctor Lara.

Si bien el viaje a San Martín de Los Andes contó con financiamiento del gobierno regional, a través de un proyecto, en general, el club se costea por su cuenta los viajes, realizando diferentes eventos. Además, han sido invitados a los eventos del IND, “Muevete en verano”, que se han realizado tanto en la costanera como en el gimnasio Fiscal.

Beneficios para la salud

En este grupo de adultos mayores destacan varios ex deportistas, como Juana Ulloa o Ruth Villegas. Esta última recordó que “soy voleibolista antigua, comencé a los 14 años, cuando recién comenzó el vóleibol en Punta Arenas, de los primeros equipos, del Comercial. Jugué en Enap, otros equipos del hospital, porque fui funcionaria, posteriormente, nos buscaron con Juanita, para integrarnos al Tatumbol”. La experiencia la califica de muy positiva, ya que según su visión, “ayuda más que nada a la salud mental, pero en general, para todo”.

En tanto, Rosa Macías lleva dos años incorporada al grupo: “Bonita experiencia, sobre todo compartir con la gente adulto mayor, los admiro porque con la edad que tienen, tienen una agilidad… están muy bien las chiquillas”.

A su vez, Leonardo Velásquez, tiene 76 años, y después de practicar deportes desde su juventud, como ping pong, básquetbol, ciclismo, baby fútbol y fútbol, y contó que ingresó al club “por mi vocación deportiva, de seguir jugando, porque a estas alturas no voy a pretender jugar fútbol o básquetbol, esto es más reposado, pero es un deporte muy bueno para la tercera edad, la convivencia es súper buena”. Si bien antes de integrarse al club realizaba baile entretenido, se inclinó por el Tatumbol porque “es un deporte súper reposado, lo único que debemos tener cuidado es no saltar, no hacer movimientos bruscos, pero para tenerte despierto, una mente ágil, esto es lo mejor que hay”.

Concuerda con esta idea Juan Low, de 72 años, que empezó a jugar este deporte en marzo del año pasado. “Al principio, una torpeza tremenda, y gracias al compañerismo que existe en el grupo, me corregían y enseñaban. Cuando cabro nomás jugué pichangas y después puro trabajo. Una de las chiquillas me invitó porque frecuento muchos grupos de adultos mayores, entonces como soy hiper activo, me dijo que venga a ver, me dejé arrastrar un poquito y resultó. Ya estoy integrado. En el físico me ha ayudado, ya no me duelen los huesos, las rodillas, la espalda, hombros, y la mente igual, porque uno está motivado, cooperas con todo, hacemos onces bailables y actividades para juntar plata. Hay mucho compañerismo y uno se siente apoyado y querido”, manifestó.

Finalmente, otro de los “nuevos” es Victoriano Acuña, que por más de cincuenta años fue funcionario del Registro Civil. “Entré en julio del año pasado. Un amigo me invitó a participar, encontré que estaba bien porque necesitaba hacer deporte. Hace cuatro años me jubilé y aunque camino bastante, quería hacer ejercicio físico, entonces fue la ocasión ideal para poder hacerlo. Fue fácil integrarme porque uno está acostumbrado a tratar con gente. El deporte no es complicado, hay que tener buen estado físico. Como en toda institución o equipo, nos llevamos bien, participamos todos y eso ayuda bastante”, concluyó Acuña.

Todos los jugadores recalcaron que como club están abiertos a la participación de los adultos mayores que quieran seguir su ejemplo, y dedicarse a este entretenido deporte, que les ayuda tanto para el cuerpo como para la mente. Sólo deben acercarse a los martes, jueves y viernes, al gimnasio de la villa Alfredo Lorca, en Rómulo Correa 2202.