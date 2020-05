Advierten impacto de la pandemia y cuarentena en la salud mental

El Centro de Salud Mental (Cosam) Infanto Adolescente invita a niños y jóvenes a participar del concurso “Un cuento breve de mi cuarentena”.

La coordinadora de este establecimiento, psicóloga Karla Ursic Cárcamo, dijo que este concurso nace de la idea de apoyar a los niños en un contexto de mucho estrés, donde las familias han debido soportar mayor presión por el confinamiento y la prolongada cuarentena, que ha obligado a cambiar las rutinas diarias y las dinámicas familiares.

“Lo importante es que las personas tengan la posibilidad de expresar lo que les pasa y puedan hacerlo a través del arte (la pintura o la escritura), y este tipo de actividades que permiten ir llenando el cerebro de experiencias positivas frente a la ansiedad que produce el encierro”, subrayó.

Ursic acotó que con el confinamiento cambian las dinámicas familiares y eso puede generar un trastorno no sólo en los niños, sino que a nivel familiar. Excluyendo los casos de violencia familiar (porque no se pueden aplicar los mismos criterios), los niños han debido permanecer en sus hogares y si bien están seguros, les afecta no poder hacer las actividades que disfrutaban, juntarse con amigos o el colegio. “Y, también, en los papás, se comienzan a ver la ansiedad”.

Recomendó que lo importante es tener rutinas diarias, además hay que generar espacios de conexión con los hijos. Expresó que al trasladar el colegio a la casa, se es padre, profesor y se está teletrabajando y entonces los adultos que están a cargo de los niños tienen mucho más estrés que el que tenían habitualmente. “Por eso hay que generar rutina, pero no sobreexigirse”.

Sin embargo, el efecto de esto en la salud mental sólo se podrá medir una vez que finalice el confinamiento y la distancia social. “Especialistas explican que una vez que esto haya pasado, se generarán efectos emocionales y cerebrales, similares a los que se viven en un trauma, entonces después que finalice la pandemia, todos los equipos de salud tendremos que ir apoyando a las personas para retomar sus actividades”, enfatizó.

Retomando el concurso, manifestó que las obras inéditas deben relatar hechos o situaciones que las familias hayan vivido en la cuarentena en un máximo de 101 palabras. Agregó que pueden participar todos los niños y jóvenes (habrá tres categorías Infantil, Junior y Juvenil). Se reconocerá a los tres primeros lugares, los que serán elegidos por un jurado tras un proceso de preselección. El Centro de Desarrollo Infantil Singularis apoyará en la preselección y jurado. Los trabajos se recibirán hasta el 5 de junio en el mail cosam.parenas@gmail.com.