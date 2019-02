Advierten que árboles plantados en parques públicos no tienen la mantención adecuada

El naturalista de la Agrupación Ecológica Patagónica, Humberto Gómez critica las malas condiciones en que se encuentran los árboles cultivados recientemente, situación que se reitera en el tiempo.

En octubre del año pasado, el Presidente Sebastián Piñera y el alcalde Claudio Radonich plantaron abedules en Avenida Salvador Allende, como parte de las actividades de la celebración de los 500 años del estrecho de Magallanes, del próximo año. El eslogan indica “500 árboles para los 500 años”, pero ¿cuántos de ellos alcanzarán a sobrevivir para los festejos?

Se ha hecho muy común realizar plantaciones en espacios públicos, campañas que son anunciadas con bombos y platillos para mejorar el medio ambiente y las áreas verdes de la ciudad. Pero, ¿qué ocurre después con las plantas? Quedan a merced de una serie de condiciones tanto ambientales como sociales que al final, terminan por hacer inútil cualquier esfuerzo.

El naturalista de la Agrupación Ecológica Tres Puentes, Humberto Gómez, lleva años haciéndose estas preguntas. Ultimamente, ha visitado la plaza Manuel de Salas, en el barrio 18 de Septiembre, que fue inaugurada el 27 de febrero del año pasado. Al hacer un catastro, notó que el 75% de las plantas están muertas. Una de las que sobrevivió fue gracias a un vecino, que se preocupó de cuidarla.

Lo mismo sucede en la Avenida Salvador Allende. Allí, detectó que entre Avenida Circunvalación y Paula Jaraquemada, el 55% de los árboles está vivo y el 45% muerto, por diversas razones, incluso por negligencia de personas que han estacionado sus vehículos sobre las plantaciones.

Lo que se pregunta Gómez es ¿quién fiscaliza, quién cuida?

“Hay distintas empresas que se adjudican el contrato de generar el área verde, por lo que el contrato debería especificar de que el área verde tiene que quedar como tal y los árboles tienen que quedar establecidos. Me imagino que cuando se licitan estos contratos debe estar especificado que se haga bien”, indica.

Además, Humberto Gómez pone otro caso, el de las compensaciones que deben hacer las empresas que construyen. “A las empresas se les exige, cuando destruyen un área, plantar 10 mil lengas por ejemplo, ¿las lengas están vivas? Porque si se murieron todas, no sirve de nada que las hayan plantado, ¿quién sigue eso?, ¿quién monitorea? Una vez monitoreé un área de compensación que estaba hacia San Juan. Y en los últimos recorridos que hice, no vi el área de compensación, entonces si desapareció, también estamos mal porque, ¿quién controla?”.

Los abedules

En el caso de los abedules de Avenida Salvador Allende, al estar en pendiente, la preocupación debiese ser mayor. “En los meses de verano no hay agua, entonces las que están en ese sector están en más riesgo de morir que aquellos que están donde se puede empozar el agua. Pero si debajo de ese suelo es puro relleno, y no hay materia orgánica abajo, también se mueren. Se tiene que generar una tasa ideal para que haya nutrientes, materia orgánica; el árbol no va a crecer entre las piedras”.

Sobre su recorrido por este sector, Gómez indica que “los conté todos, aparte de los que estaban de antes y que sobrevivieron, que si uno se fija, son los que están al frente de las casas de las personas que se preocuparon. Al frente de la gomería, el gomero les colocó neumáticos a los arbolitos, que son los que están en mejor estado, porque hace como taza y capta el agua. Es una iniciativa muy buena, da gusto, pero estamos mal si esperamos que sean iniciativas personales”.

Para Gómez, Conaf y la dirección de Aseo y Ornato del municipio podrían ser las entidades a cargo de esta labor de mantenimiento. “Para mí, cuando el Estado hace estas obras y que es lo que me preocupa como naturalista, estamos ante un tremendo problema climático, un tremendo problema de árboles, se está quemando Chile completo, y durante muchos años, uno ve esas actitudes, de construir un parque Chile Area Verde, por ejemplo, pero al final lo dejan botado (…) Que se iba a construir viveros, se iba a reforestar más, pero no pasó nada, nunca pasa nada y eso es lo que preocupa. O lo hacen y ahí queda. Las especies son mal elegidas, los contratistas no son de acá y creen que es llegar y plantar”, concluyó Humberto Gómez.