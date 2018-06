Advierten que el hielo de laguna María Behety no está apto para la práctica del patinaje y trineos

L

o que sería un panorama dominical idóneo para Ronald Bachmann y su familia, terminó en una caída del plan. Pero no en una caída abrupta a la laguna del Parque María Behety de Punta Arenas, como quizás le pudo ocurrir a una de sus tres hijas.

Este padre llegó con la intención de que sus niñas jugaran en la zona de hielo. Incluso se aseguró con su trineo. Sin embargo, y luego de enterarse de que ciertas áreas de la laguna no contaban con un buen grosor de congelamiento, decidió prevenir un posible accidente.

“Hay sectores de la orilla que todavía están blandos; aplasté un poco con mis pies y se rompió el hielo. Como vimos en las redes sociales que ya había gente que lo estaba ocupando, quisimos venir y probar”, afirmó Ronald.

Lo anterior viene a afirmar un hecho recurrente en la actualidad. Hay quienes creen fehacientemente en lo que ven en imágenes y videos difundidos en redes sociales -principalmente en Facebook-. Y, acto seguido, tienen la intención de imitarlo, como le ocurrió a este padre.

Y agrega: “No sabemos si mañana esto va a estar en mejores condiciones o no. Es bueno que los padres vean y revisen bien antes de meterse más al fondo de la laguna (con sus hijos), para así evitar algo mayor. Las autoridades siempre tienen la primera palabra en relación a prevención, por lo que hay que informarse con éstas”.

Daniela Alvarado fue otra de las magallánicas que llegó en familia hasta el Parque María Behety. Sus planes también se vieron arruinados.

“Mis hijos querían venir a jugar un rato acá. Trajimos nuestro trineo y no lo vamos a poder utilizar; lo veo bien difícil. A veces es mejor prevenir, no entrando a la laguna, antes de lamentar. Me da miedo porque es muy peligroso”, cuenta esta madre.

Según el director de Operaciones y Protección Civil de la Municipalidad de Punta Arenas, Sergio Becerra, a esta laguna de patinaje todavía le falta para que se congele lo suficiente.

“Si bien es cierto que está con una potencia adecuada en algunos puntos, en su gran mayoría está muy débil, por lo que el peso (de una persona) puede hacer colapsar el hielo”, enfatiza Becerra.

Por lo mismo, el llamado de prevención a la comunidad desde el municipio es a no caminar, correr, saltar y patinar en dicha laguna. Así, más de un accidente -incluso trágico- podrá ser evitado.

Lo idóneo es esperar unos días o semanas para que la estructura de agua y hielo adquiera consistencia y más grosor. Con esto, la práctica de patinaje y juegos en trineos serán aún más seguros para niños y adultos.