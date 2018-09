Afectado por robo lanza duras críticas por nulos resultados en la investigación

Hace poco más de un mes la distribuidora Pumalín hizo noticia en Punta Arenas, no precisamente por sus ofertas y precios módicos, sino por el noveno robo a las instalaciones, en casi dos décadas de funcionamiento, en José Victorino Lastarria esquina Chorrillos, en el barrio 18 de Septiembre.

Supuestos “boqueteros” hicieron un forado en el techo para entrar al local.

Lo que tiene muy molesto al propietario, Miguel Salazar Carvajal, es que entregó todos los antecedentes y grabaciones de las cámaras de seguridad a Carabineros y transcurrido poco más de un mes es como si no hubiese ocurrido nada.

Recuerda que ese domingo, 19 de agosto, llegó a abrir, como lo hace habitualmente, con la diferencia que en esta ocasión apenas ingresó se dio cuenta de que “los dueños de lo ajeno” habían estado en el local.

“Me encontré con el desorden que habían dejado estos tipos en el negocio. Con la caja registradora reventada y se nota que tuvieron tiempo de sobra para trajinar todo. De acuerdo a lo que pudimos ver en las cámaras, ingresaron a las dos y se fueron como las cinco de la mañana”, comentó Miguel Salazar a La Prensa Austral.

El botín que lograron fue dinero en efectivo, mercadería, carne ahumada, pollos, vino y licores, avaluado todo en poco más de un millón 200 mil pesos.

Impotencia

En las imágenes que entregó a Carabineros se aprecia que son dos los sujetos que perpetraron el robo.

Las cámaras exteriores grabaron cuando los ladrones escalan el muro para acceder a la techumbre, “donde se dieron el trabajo de reventar unas ventanas que estaban selladas en el segundo piso, para poder ingresar. En las imágenes se aprecia que son dos muchachos jóvenes y muy ágiles para hacer lo que hicieron”.

Molesto porque no hay resultados

Como suele suceder, una vez que el afectado realizó la denuncia en la Primera Comisaría de Carabineros, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de efectivos de la Sip y peritos del Laboratorio de Criminalística.

El afectado siente que la justicia no es igual para todos. Ese domingo perdió de vender toda la mañana porque tuvo que mantener cerrado para efectos de las pericias. “Ellos, Labocar y la Sip, recabaron todos los antecedentes y al irse me dijeron lo típico: si usted sabe algo nos avisa”.

Dato importante

Una vez más tranquilo, inició la revisión de las cámaras de seguridad, ayudado de algunos de sus trabajadores. “Viendo con calma las grabaciones, logramos descubrir un dato bien importante. Que uno de los que ingresó es una persona que trabajó con nosotros. Esto lo concluimos por las facciones y el porte. Además, una cámara exterior grabó el vehículo de este individuo. Ahí llamamos de inmediato a Carabineros. Vinieron, se llevaron las imágenes de todas las cámaras y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Ellos (Carabineros) me dejaron un teléfono para que pregunte en qué va la investigación y nunca me contestaron. Por eso fui a la Fiscalía, donde amablemente me explicaron que tenían que esperar el plazo máximo de 20 días, para que llegara el informe de Carabineros. Antes de eso no pueden hacer nada”.

Como hasta el momento sigue sin tener respuestas concretas, de ningún lado, Miguel Salazar decidió expresar públicamente su impotencia porque, a su juicio, entregó pruebas que resolverían en un 90 por ciento el caso y sin embargo no hay resultados ni menos detenidos.

Frente a esto cuestiona el proceder policial, porque incluso fue la propia víctima la que revisó las imágenes y las puso a disposición de la Sip.

Robos anteriores

En el barrio 18 de Septiembre lleva 20 años de funcionamiento y le han robado en nueve ocasiones, pese a todas las medidas de seguridad adoptadas para evitar que hechos como estos sucedan, actuando cada vez con más osadía los ladrones. “Jamás he tenido resultados”, se lamenta.

En su caso, siente que “de ser político, o un personaje público de turno, mi caso se hubiese resuelto en dos tiempos. Es la impotencia que siento, de que la gente trabajadora y humilde no tiene justicia en este país”.

Terminó imputado

Salazar nos revela un dato curioso para explicar cómo a su juicio funcionan hoy los sistemas judiciales, con hechos que en más de una ocasión han formado parte de la rutina de algunos humoristas chilenos.

“En mayo de este año sorprendí a un tipo trajinando la cabina de mi camión, con claras intenciones de robar. Lo salí persiguiendo y junto a mis descargadores lo retuvimos, pero el error mío fue haberlo golpeado, lejos del vehículo, en la calle. Llamamos a Carabineros para entregarlo (lo que se conoce como detención ciudadana). Ellos tomaron el procedimiento, pero la sorpresa mía fue que a los 15 días me llegó una citación del tribunal, indicándome que estaba en calidad de imputado por haber agredido al delincuente. Si hubiese sabido los problemas que esto me iba a acarrear obviamente no lo hago. Tuve que contratar un abogado, pagado por mí, siendo que al que me trató de robar el Estado le coloca un abogado gratis. Esto es realmente irrisorio, sucede solamente en nuestro país”.