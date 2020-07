AFP en cuenta regresiva: se entregó instructivo para el retiro del 10% de los fondos previsionales

Por otro lado, avanza en el Congreso el proyecto paralelo del gobierno para la clase media, y acusan a la Superintendencia de Pensiones de “letra chica” y “corralito de 40 días” por colocar restricciones a los afiliados.

Ayer, mientras se conocía del instructivo que establece el procedimiento que tendrán las AFP para la entrega del 10%, en la Cámara de Diputados se iniciaba la tramitación del proyecto que busca asistir a la clase media con un bono y un crédito. La iniciativa, paralela al retiro de fondos previsionales, el lunes fue aprobada por amplia mayoría en el Senado.

En cuanto a lo primero, la jornada de martes en Punta Arenas partió con las ya tradicionales largas filas en oficinas de servicios y entidades bancarias, sumando, además, el movimiento en las afueras de las sucursales de AFP. En su mayoría, los usuarios buscan requerir mayor información sobre el retiro y conocer cuánto dinero mantienen en sus fondos.

En medio de aquello, el senador magallánico Carlos Bianchi salió al paso de la “letra chica” que la Superintendencia de Pensiones le puso al retiro de fondos y que tiene que ver con restricciones que no fueron parte de la discusión parlamentaria. “Es como hacer un corralito”, dijo el parlamentario, asegurando que envió un oficio para revertir una decisión que considera insólita. De acuerdo al organismo, se establece que las personas que retiren su 10% no podrán durante 40 días cambiarse de fondo.

Bianchi sostuvo que esta medida va contra la norma de la propia Superintendencia, que impide perjudicar a los cotizantes. Aseguró que de no modificarse lo anterior, recurrirá a Contraloría y los tribunales.

Por su parte, el diputado Gabriel Silber (DC) señaló que esta resolución “es a nuestro juicio ilegal, ya que la ley que estableció el sistema de multifondos y la posibilidad de traspaso de los ahorros de los afiliados entre ellos, no estableció la facultad del superintendente de establecer este corralito y tampoco lo hizo la reforma constitucional que aprobamos para permitir el retiro del 10%”.

Procedimiento definitivo

Con respecto a las instrucciones finales para el retiro de los fondos, la Superintendencia de Pensiones emitió un oficio con las instrucciones para la AFP que determina que las administradoras deberán tener implementado el procedimiento a partir de las 09,00 horas de mañana. Junto con ello, les autorizó informar que hasta el 2 de agosto próximo las solicitudes de retiro se deberán presentar de manera remota.

En el oficio se instruye a las entidades para diseñar un formato único de solicitud, el que deberá contener la misma información a los afiliados y beneficiarios, junto con entregar los mismos mensajes. La información que deberán solicitar a los afiliados y beneficiarios considera el número de cédula de identidad y su serie o número de documento, domicilio completo (opcional), teléfono y correo electrónico, además de las respectivas instrucciones de llenado.

El formulario deberá consultar la modalidad de pago que prefiera el solicitante, quien podrá seleccionar una de las siguientes alternativas: transferencia a la cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) en la AFP donde está efectuando el retiro (si no posee una, se creará una automáticamente), depósito en una cuenta bancaria o de instituciones financieras, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, y cuentas de provisión de fondos en cajas de compensación. En todos estos casos, el solicitante del retiro deberá informar el número de cuenta, tipo de cuenta y nombre de la entidad. No está autorizado el depósito en cuentas bipersonales, ni en cuentas digitales con procesos de apertura no presenciales.

Las administradoras también podrán incorporar como medio de pago en dinero efectivo en servicios como Servipag o Sencillito.

Tras el llenado de la solicitud, la AFP deberá notificar al afiliado o beneficiario que ha recibido la solicitud de retiro, enviándola al correo electrónico y celular que tenga registrado previamente en la base de datos, además de los registrados en la respectiva solicitud.

Los plazos

Las administradoras tendrán un plazo de cuatro días hábiles para validar la solicitud e informar si ésta fue aprobada o rechazada. En caso de rechazo, la administradora debe explicar claramente las razones de aquello.

La aplicación informática deberá consultar al solicitante si desea realizar el monto máximo de retiro (equivalente al 100% de los recursos que puede retirar, según establece la reforma constitucional), con alternativas de respuesta “Sí” o “No”. Si la persona selecciona “No”, lo que implica que hará un retiro parcial, se le deberá permitir seleccionar o ingresar el porcentaje del retiro que quiere efectuar calculado respecto del máximo permitido en la reforma constitucional.

La Superintendencia determinó que la entrega de los recursos solicitados se deberá efectuar en los siguientes plazos: el 50% de lo solicitado en un máximo de 10 días hábiles desde la fecha de la presentación de la solicitud ante la AFP, y el 50% restante en un máximo de 30 días hábiles desde la fecha de pago del primer retiro. Cada pago tendrá un límite de 75 UF. En todo caso, si el monto solicitado a retirar corresponde a 35 UF, la entrega de fondos se efectuará en un único pago dentro de los 10 siguientes días hábiles de la fecha de solicitud del retiro.

La solicitud de retiro de fondos se podrá presentar durante los 365 días siguientes a la fecha de publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial. Una vez aceptada la solicitud, se informarán al afiliado y beneficiario las fechas de pago.